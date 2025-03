Tradimento: Ozan e Zeliş si sposano! | Anticipazioni

Fiori d’arancio in arrivo nelle prossime puntate di Tradimento. Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) convolerà infatti a nozze con la sua amata Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman), ma tutto avverrà in gran segreto. Scopriamo insieme perché…

Tradimento, news: Zeliş braccata da Oltan

La faccenda comincerà a movimentarsi nel momento in cui Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) scoprirà che Zeliş sta aiutando Ozan ad incastrarlo per il traffico di contrabbando di gioielli che porta avanti all’estero. A quel punto, Oltan darà ordine ai suoi uomini di rintracciare Zeliş, che si spaventerà tantissimo e troverà rifugio a casa di Güzide Özgüder (Vahide Perçin).

Si tratterà di un soggiorno top secret: Ozan farà stare Zeliş nella camera di Oylum (Feyza Sevil Güngör), ormai sposata con Behram Dicleli (Aras Aydın), e farà di tutto per nasconderla a Güzide, contraria alla sua relazione con la ragazza perché è la cugina di Yeşim Denizeren (Asena Girişken).

Tale omissione potrà essere portata avanti da Ozan grazie alla connivenza della domestica Zeynep (Canan Ürekil), la quale si preoccuperà di dare da mangiare alla Gülsoy ogni volta che Güzide non sarà in casa. In ogni caso, la vicinanza con la sua amata spingerà Ozan a prendere la decisione di sposarla il più presto possibile…

Tradimento, trame: Ozan chiede a Zeliş di sposarla

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Ozan comprerà un anello di fidanzamento per Zeliş e ciò verrà notato da Güzide, la quale mostrerà subito il suo disappunto. Incurante del parere contrario della madre, ancora all’oscuro della presenza della ragazza sotto il suo stesso tetto, il giovane Yenersoy andrà avanti per la sua strada, anche se non potrà fare a meno di preoccuparsi quando noterà che Zeliş è andata via.

Il primo posto in cui Ozan andrà a cercare Zeliş sarà l’ufficio di Oltan, ma ovviamente la giovane non sarà lì. Tuttavia, il colpo di testa si rivelerà utile per Ozan: appena se lo ritroverà davanti, Oltan gli farà infatti sapere che non intendeva fare del male a Zeliş, ma costringerla a tacere mostrandole alcune sue foto dove era stata ritratta con gli oggetti di contrabbando (elementi in grado di incastrare la Gülsoy per il crimine).

Conscio del fatto che Oltan non rappresenti più un pericolo, Ozan troverà dunque Zeliş nella nuova abitazione di Yeşim e della madre İlknur (Özlem Tokaslan). Dopo averla raggiunta, Ozan chiederà poi con successo a Zeliş di diventare sua moglie durante una passeggiata.

Tradimento, spoiler: il matrimonio segreto di Ozan e Zeliş

Ad ogni modo, vi anticipiamo che i due decideranno di sposarsi in fretta e furia ed in gran segreto. Consapevoli che non otterranno la benedizione di Güzide, né tanto meno quella di İlknur, i giovani innamorati organizzeranno una cerimonia privata e vorranno avere al loro fianco, come testimoni, Mesut (Burak Acar) e Zeynep.

Con tale mossa, Ozan e Zeliş riusciranno a diventare marito e moglie senza alcun tipo di intoppo. Come reagiranno, dunque, Güzide e İlknur quando scopriranno tutto quanto? Le due matriarche continueranno ad ostacolare l’amore tra i loro rispettivi figli? Seguici su Instagram.