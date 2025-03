Tradimento: Tolga chiede a Selin di sposarlo | Anticipazioni

Una richiesta di matrimonio senza amore sta per avere luogo nelle prossime puntate di Tradimento. Anche se sarà ancora profondamente innamorato di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), il giovane Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) chiederà a Selin (Burcu Söyler) di sposarlo per un motivo ben specifico…

Tradimento, news: Selin scopre che Oylum è incinta

La storyline prenderà il via quando, durante una colazione con un’amica, Selin entrerà a conoscenza del fatto che Oylum sta aspettando un bambino da Behram Dicleli (Aras Aydın). A quel punto, anche se avrà dei dubbi sui reali sentimenti che il fidanzato prova nei suoi riguardi, Selin si lascerà sfuggire la notizia con Tolga, che reagirà in malo modo.

Da un lato Tolga cercherà di mantenere la calma quando sarà di fronte a Selin, asserendo che ormai ciò che fa Oylum non è più affar suo. Dall’altro, qualche ora dopo, Kaşifoğlu andrà proprio in cerca della Yenersoy e ci resterà di sasso quando vedrà Behram posare una mano sulla sua pancia. In preda alla collera più totale, Tolga finirà dunque per farsi picchiare in mezzo alla strada da un uomo che se la prenderà con lui quando non partirà con la macchina (nonostante il semaforo verde).

Tradimento, spoiler: Tolga chiede a Selin di sposarlo

Uscito fortunatamente illeso dallo scontro, Tolga capirà dunque che è arrivata l’ora di mettere definitivamente una pietra sopra alla sua relazione passata con Oylum. Il suo obiettivo principale sarà quello di concedere una chance al suo rapporto con Selin, che gli ha sempre dimostrato di pensare soltanto a lui.

E così, dopo averle chiesto per gioco la mano durante una serata passata insieme ad un’altra coppia di amici, Tolga inviterà Selin a cena in un lussuoso ristorante. Nel bel mezzo della serata si inginocchierà di fronte a lei e, con un anello in mano, le chiederà ufficialmente di diventare sua moglie. Richiesta alla quale Selin dirà subito di sì…

Tradimento, trame: Oltan e i dubbi sul matrimonio tra Tolga e Selin

Notizia, quella del matrimonio, che Tolga vorrà subito comunicare al padre Oltan (Cem Bender), al quale presenterà ufficialmente Selin. Tuttavia, anche se si comporterà in maniera cordiale, Oltan confiderà a Elmas Heves (Defne Samyeli) tutto il suo dissenso, appena resterà da solo con lei. E comincerà a unire tutti i tasselli del puzzle quando Elmas lo metterà al corrente del fatto che Oylum aspetta un figlio da Behram.

A quel punto, Oltan capirà che Tolga sta reagendo così perché non può avere la Yenersoy ma, su consiglio di Elmas, eviterà di interferire nella scelta del figlio per evitare di inasprire nuovamente i rapporti con lui. Almeno per ora, dato che confiderà che, alla fine, le nozze tra Selin e Tolga non vadano in porto… Seguici su Instagram.