Tradimento torna anche alla domenica pomeriggio, trama 16 marzo

A partire da domenica 16 marzo, la dizi turca Tradimento andrà in onda anche di domenica pomeriggio su Canale 5, ciò senza perdere l’appuntamento domenicale in prima serata. In pratica, nei prossimi mesi la soap raddoppierà nel giorno di festa, per la gioia dei tanti che la seguono. Vediamo insieme cosa accadrà nel pomeriggio del 16 marzo, dunque:

L’ex dipendente di Oltan, animato da un desiderio di vendetta per il suo licenziamento, minaccia di uccidere Ozan e Zelis, per poi togliersi la vita, se Oltan non si presenterà al cantiere entro due ore con tre milioni di dollari. Ozan cerca inutilmente di farlo ragionare, ma Refik è determinato a vendicarsi anche di lui.

Un operaio informa Tolga della situazione, spingendolo a correre al cantiere insieme a Selin. Poco dopo, arriva anche Oylum. Dopo aver tentato invano di negoziare con l’aggressore, Tolga decide di agire e riesce a neutralizzarlo. Mentre Refik viene portato via, Tolga si allontana senza degnare Oylum di uno sguardo.

Selin cerca di convincerlo a concedere a Oylum una seconda possibilità. Tuttavia, quando i due entrano nella discoteca del Diber Hotel, vedono Oylum ballare con Behram, apparentemente spensierata. Convinto che la ragazza sia lì solo per divertirsi, Tolga, amareggiato, se ne va.

In realtà, Oylum attende l'arrivo del padre, che poco dopo entra nel locale accompagnato da una giovane influencer di nome Nilden. Sconvolta, Oylum esce dal locale, mentre Behram invia a Elmas alcune foto in cui lui e Oylum appaiono avvinghiati…