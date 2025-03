Tradimento: Yeşim a letto con un altro uomo, ma non è come sembra! | Anticipazioni

L’arrivista Yeşim Denizeren (Asena Girişken) troverà pane per i suoi denti. Nelle prossime puntate di Tradimento, l’ormai ex compagna di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) dovrà infatti fare i conti con Dilek, una hostess disposta a tutto pur di agguantare una parte del patrimonio dell’uomo…

Tradimento, news: Dilek va a letto con Tarik e…

Impiegata nell’albergo di Behram Dicleli (Aras Aydın), Dilek si avvicinerà a Tarik inizialmente per badare un po’ alla piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer), che l’avvocato porterà a vivere con sé nell’albergo. Col trascorrere delle giornate, Dilek non esiterà dunque a circuire Tarik, finché non riuscirà ad andare a letto con lui.

Mossa che avrà uno scopo ben preciso: nel giro di qualche settimana, Dilek resterà apparentemente incinta di Tarik. Ed Ebru, una sua collega, non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle per capire dove la donna voglia andare a parare, ossia ai tantissimi soldi di proprietà di Yenersoy. Invidiosa, visto che anche lei aveva tentato di fare la stessa cosa senza però riuscirci, Ebru passerà dunque al contrattacco…

Tradimento, trame: la controffensiva di Yeşim

Ebru aggancerà Yeşim durante una visita in albergo e la metterà al corrente del fatto che Dilek aspetta un figlio da Tarik. Decisamente su di giri, la Denizeren vorrà mettere fuori gioco la nuova rivale e in tale ottica chiederà alla zia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) di seguirla dal ginecologo, per capire se Dilek sia effettivamente in dolce attesa come Ebru le ha fatto sapere.

Appurato che la gravidanza è reale e non frutto di una menzogna, Yeşim affronterà quindi Dilek in una strada abbandonata e non esiterà a picchiarla, sferrandole persino dei calci al basso ventre. Ovviamente l’hostess tenterà di difendersi con una denuncia contro Yeşim, ma i poliziotti decideranno di non formalizzarla perché, d’accordo con la nipote, İlknur fornirà un alibi a Yeşim e sosterrà di non avere mai visto prima Dilek (che invece ricorderà di averla incontrata dal ginecologo).

Tradimento, spoiler: Yeşim a letto con un altro uomo ma…

Una trappola, però, che si ritorcerà contro la stessa Yeşim. Facendo leva sul fatto che Tarik impedisce a quest’ultima di vedere Öykü, Dilek chiederà a Ebru di chiamarla in cambio di denaro, affinché la faccia andare nell’hotel. Compito che Ebru riuscirà a portare a termine abbastanza in fretta, dato che prometterà a Yeşim di fare il possibile per farle riabbracciare Öykü.

Una volta che sarà con lei in un albergo, Ebru offrirà a Yeşim una tazza di tè, nella quale metterà del sonnifero. Nel giro di poco tempo, la donna si addormenterà dunque sul letto e verrà spogliata da Dilek. Il risultato? Dilek chiederà ad un suo complice di sdraiarsi sul letto accanto all’addormentata Yeşim e scatterà diverse fotografie.

Dilek completerà la messinscena posizionando sul comodino tantissimi soldi, al fine di far credere che Yeşim si sia concessa soltanto per denaro. Ma per quale motivo l'hostess si sarà procurata delle fotografie compromettenti? È facile pensare che voglia inviare le stesse a Tarik, ma le cose andranno davvero così?