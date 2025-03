Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 marzo 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 10 a venerdì 14 marzo 2025

Rossella si accanisce per rianimare in tutti i modi suo padre e Fusco si dà alla fuga, Michele ha un’esperienza fuori dall’ordinario di cui solo una misteriosa donna in ospedale sembra rendersi conto. A palazzo Palladini, intanto, arriva la notizia della sparatoria in ospedale, gettando sgomento tra amici e parenti: le condizioni del giornalista, sottoposto a un complesso intervento di neurochirurgia, sono sempre più critiche.

Cresce l’ansia per le sorti di Michele mentre tutti gli amici si stringono con affetto intorno a Silvia e Rossella. Fusco intanto continua la sua fuga disperata ma la polizia è ormai sulle sue tracce. Ferri già pensa a un sostituto per Michele in radio, Micaela, preoccupata per la sua iniziativa, chiede aiuto a Filippo. Gennaro Gagliotti intanto cerca di approfittare del momento propizio per trarre vantaggio dal ferimento di Michele e difendere i suoi interessi.

Un colpo di fortuna mette Torre e Renda sulle tracce di Fusco, ma il primario non sembra intenzionato ad arrendersi facilmente. Mentre i familiari attendono con ansia il risveglio di Michele, Gennaro riesce ad accedere al computer del giornalista e a cancellare tutto il materiale compromettente sulle aziende Gagliotti. Dovendo coprire l’assenza di Silvia al lavoro, Manuela è costretta a sacrificare lo studio ma incontra la solidarietà di Niko che la esonera dall’aiutare Jimmy coi compiti.

In attesa che la sedazione venga interrotta, c’è grande apprensione per le condizioni in cui Michele si troverà al suo risveglio. E mentre Silvia, Rossella e Marisa cercano di darsi coraggio a vicenda, Damiano si troverà a gestire una situazione che richiederà tutto il suo sangue freddo. Raffaele, intanto, devo risolvere l’emergenza Otello che preme per tornare a Napoli e stare con la sua famiglia. Stranito dalla distanza messa da Rosa negli ultimi giorni, Pino decide di affrontare la situazione di petto.

Le condizioni di Michele sono sempre più preoccupanti e gettano la famiglia e gli amici nello sconforto, soprattutto Rossella, che si sente in colpa per l'accaduto. Guido appare prostrato e a dargli conforto, in assenza di Claudia, sarà Mariella. Raffaele e Renato, entrambi ad Indica, cercheranno di convincere Otello a non partire, ma senza successo…