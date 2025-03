Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 marzo 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 17 a venerdì 21 marzo 2025

Dopo aver incrociato lo sguardo di Fusco in ospedale, Rossella vivrà un momento di grande malessere. Malgrado l’opposizione di Marina, viste le disastrose condizioni economiche dei cantieri, Ferri deciderà di chiedere un prestito a Gennaro che nel frattempo è stato esautorato dal padre nella gestione dell’azienda di famiglia: Entrata in confusione per l’abbraccio con Guido, Mariella cercherà di capire come dovrà comportarsi d’ora in avanti con lui.

Marisa esprime a Silvia i suoi timori sul difficile rapporto di Rossella col cibo. Ciro sembra deciso e assumere nuovamente il controllo dell’azienda, nonostante le resistenze di Gennaro. Guido si rifugia nell’abbraccio rassicurante della famiglia.

Spiazzando Roberto e Marina che erano ormai sicuri di poter contare sui soldi promessi da Gennaro, Ciro blocca il prestito innescando un burrascoso faccia a faccia con il figlio che avrà un drammatico epilogo. Rossella promette a Marisa di affrontare le proprie fragilità, Otello non riesce a tenere a bada la propria ansia per le condizioni di Michele. E qualcuno, rischiando un incidente diplomatico, glielo farà notare. Non riuscendo ad arginare i propri sentimenti, Mariella decide di fissare dei confini nel suo rapporto con Guido.

Per occuparsi del lavoro, della cura del figlio e della scuola serale, Rosa sta trascurando il suo rapporto con Pino. Ma, dopo una brutta giornata, decide di dare priorità a sé stessa. Dopo la ramanzina subita da Iolanda, Otello sarà intrattabile e a farne le spese saranno Renato e il povero Jimmy.

Un evento drammatico segnerà un punto di non ritorno nella vita e nel rapporto tra i due fratelli Gagliotti. Pino intuisce che dietro l'invito a cena di Rosa si nasconde qualcos'altro. Un gesto inaspettato di Niko nei confronti di Manuela riaccenderà la gelosia di Valeria per la gemella…