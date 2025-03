Un posto al sole, anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile 2025

Valeria si gode il successo del suo piano ai danni di Manuela, intanto Camillo e Jimmy cominciano ad elaborare una teoria investigativa che potrebbe fare luce su quanto accaduto al parco archeologico. Ferri impone a Micaela un sostituto di Michele scelto da lui, ma lei decide di fare di testa sua per dare una scossa alla trasmissione in radio. Molto preso da una nuova ragazza che ha conosciuto, Gabriela, Samuel sembra essersi finalmente lasciato alle spalle l’ossessione per Micaela. Rosa si sfoga con Raffaele perchè Manuel è sempre più freddo e scostante con lei e il portiere sembra avere un’idea per aiutarla.

Valeria continua a tessere la sua trama contro Manuela non sapendo che Camillo, nei panni di un novello Sherlock Holmes, sta ricostruendo gli eventi all’origine del misfatto. Manuel e Raffaele sperimentano reciprocamente la potenza di un pesce d’Aprile ben architettato.

Roberto deve decidere se accettare la proposta di Gennaro Gagliotti di diventare socio dei Cantieri, ma è preoccupato per l’inchiesta di Saviani che potrebbe mettere in cattiva luce l’uomo, Michele riprende in mano il portatile, ed è destinato a fare un’amara e inaspettata scoperta. Come novelli Sherlock Holmes e Watson, Camillo e Jimmy cercheranno di indagare sul caso dell’intossicazione alimentare avvenuta al Campo Archeologico di Manuela.

Jimmy e Camillo, convinti che la loro indagine sull’incidente col catering li abbia portati alla verità, prenderanno una decisione che si rivelerà sbagliata e porterà a delle conseguenze che non avrebbero mai immaginato. Ferri cercherà di persuadere Marina a entrare in società con Gennaro Gagliotti nonostante tutto, Michele si convincerà ancora di più che l’uomo è pericoloso e cercherà un modo per intervenire. Quello che per Viola e Damiano dovrebbe essere un normale pranzo fuori, si trasformerà in una proposta che spiazzerà Viola.

La spedizione punitiva contro Valeria sembra rivelarsi un passo falso per Manuela che vivrà un momento di forte tensione con Niko. Ma proprio quando tutto sembra volgere al peggio, Micaela le farà una proposta che potrebbe cambiare la loro vita. La paura frena Viola che non riesce a confessare a Damiano perché sia bloccata all'idea di una convivenza. Samuel, intanto, sembra sempre più preso dalla bella Gabriela: che sia davvero riuscito a voltare pagina e a dimenticare Micaela?…