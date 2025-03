Un posto al sole: vedremo ancora Marisa (e arriva un nuovo personaggio) | Anticipazioni

Sarà che a Un posto al sole si sentiva un po’ la mancanza di una “nonna” da quando Teresa (la compianta Carmen Scivittaro) non c’è più, ma sono moltissimi i fan della soap partenopea di Rai 3 che hanno salutato con favore il ritorno in scena di Marisa, la madre di Michele Saviani (Alberto Rossi).

L’attrice che interpreta questo personaggio, Mita Medici, è una grande veterana della tv che già negli anni ’70 era popolarissima come attrice, soubrette e cantante (è stata anche co-conduttrice di programmi con Pippo Baudo, per dire): una professionalità davvero unica, che ha già impreziosito il cast di Upas per un periodo stabile tra il 1997 e il 2003, poi in brevi apparizioni nel 2013 e nel 2024 (quest’ultima per il mancato matrimonio di Rossella con Riccardo).

Ora Marisa è tornata per via dell'”emergenza-Michele” e subito, da buona psicologa, si è accorta delle difficoltà della nipote nel rapporto con il cibo: un grande aiuto per una Silvia (Luisa Amatucci) più stanca e spaventata che mai dopo quello che è accaduto al suo compagno.

Passando alle puntate in corso, di recente Marisa ha detto che i suoi pazienti hanno bisogno di lei, ma tranquilli perché per il prossimo futuro il ruolo non scomparirà dai radar: in questi giorni Mita Medici sta girando nuovi episodi e quindi durante la primavera vedremo ancora Marisa in scena.

Intanto, tra le novità previste per i prossimi mesi c'è un nuovo ruolo guest maschile di cui vi parleremo presto. Per ora vi diciamo solo che – se gli ultimi rumor si riveleranno fondati – potrebbe rappresentare un'inedita "lunga mano della legge" all'interno della soap…