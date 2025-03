Un posto al sole: Vinicio ha un passato misterioso che sta per tornare | Anticipazioni

…E quindi, alla fine Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) sembra essere riuscito a rifiatare dopo la minaccia costituita dall’indagine di Michele Saviani (Alberto Rossi): il losco imprenditore, come avete visto nelle più recenti puntate di Un posto al sole, si introduce in casa Saviani e riesce a cancellare tutto il cancellabile dal notebook di Michele. Ma drammi e intrighi in casa Gagliotti non finiscono qui…

Il primo scoglio da superare sarà il crescente disaccordo tra Gennaro e suo padre Ciro (Alberto Franco), che sfocerà in un drammatico faccia a faccia “dagli esiti imprevedibili“. Riguardo a tali “esiti”, molti fan pensano che il patriarca dei Gagliotti sia destinato a immediata brutta fine. Ebbene, è un’ipotesi che non ci sentiamo affatto di escludere, anche perché sin dall’inizio ci risulta che la permanenza di Ciro a Upas sarà molto ma molto breve…

Comunque sia, dopo settimane in cui i riflettori sono stati perlopiù puntati su Gennaro, ora la scena sta per spostarsi su Vinicio: finora il “fratellino” ci è stato descritto tutto sommato come un bravo ragazzo (di certo migliore del consanguineo), molto dedito allo studio. Ma ora pare che anche lui abbia un passato da raccontare: quali saranno i suoi eventuali scheletri nell’armadio?

Occhio, perché a breve Vinicio ritroverà sulla sua strada un vecchio amico alquanto “misterioso” e riceverà una visita dagli effetti sconvolgenti, talmente tanto che il giovane cercherà conforto nella sua storia con Alice (Fabiola Balestriere). Ma ciò basterà? E soprattutto: di cosa si tratta? Seguici su Instagram.