Un posto al sole: Viola e Damiano, problemi di coppia in arrivo? | Anticipazioni

Qualche “guaio in paradiso” è destinato ad affacciarsi in quel di Un posto al sole per quanto riguarda una delle coppie attualmente più al centro della scena: Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele).

Tutto inizierà da una situazione teoricamente romanticissima: il poliziotto riproverà a sottoporre alla sua amata la prospettiva di vivere insieme con i loro figli, perché stavolta ha trovato una casa bellissima e anche molto conveniente. La quadratura del cerchio, insomma… almeno per lui!

In realtà, così come in passato, la Bruni reagirà piuttosto freddamente alla proposta, adducendo giustificazioni come la lontananza della casa prescelta da Palazzo Palladini e dalla scuola frequentata da Antonio (Eduardo Scafora). Ma sarà tutta la verità?

Spoiler Un posto al sole: Viola frenata dalla paura…

In realtà le anticipazioni indicano che “la paura frena Viola, che non riesce a confessare a Damiano perché sia bloccata all’idea di una convivenza“. Insomma, c’è una verità che va oltre qualsiasi casa adatta o inadatta, ed è il lavoro pericoloso svolto da Renda.

Tutti questi “non detti” inizieranno a creare problemi nel rapporto tra i due piccioncini? Difficile dirlo al momento, ma i telespettatori più “sgamati” hanno notato di recente una strana novità: l’arrivo in scena di un simpatico insegnante – Marco Restucci (Rocco Tedeschi) – che nei prossimi mesi sembrerebbe destinato a essere molto a contatto con Viola nel corso della sua nuova supplenza, stando almeno ai dialoghi già andati in onda.

