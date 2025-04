Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 29 aprile 2025

Cross over con Febbre D'Amore: Lauren Fenmore arriva a Los Angeles per partecipare alla sfida tra Eric e Ridge. Insieme a lei anche Esther Valentina: ex domestica di Katherine Chancellor (apparsa in Beautiful nel 2005 come amica di famiglia del padre di Stephanie Forrester), che sogna un giorno di poter indossare un originale Forrester. Charlie sembra vivere un momento di crisi con Pam…