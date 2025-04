Beautiful, puntate italiane: Lauren e Esther da Febbre d’amore per la sfida Eric – Ridge!

Nelle puntate italiane di Beautiful, la sfida di moda tra Eric Forrester e Ridge Forrester è ormai alle porte e, per l’occasione, avrà luogo un nuovo piccolo cross over con Febbre D’Amore. Infatti saranno della partita Lauren Fenmore Baldwin (Tracey Bregman) e Esther Valentine (Kate Linder).

Beautiful, anticipazioni italiane: chi sono Lauren Fenmore e Esther Valentine

Per Lauren non dovrebbero essere necessarie spiegazioni, almeno per i fan storici di Beautiful: personaggio nato nell’altra soap opera creata dalla famiglia Bell (Febbre D’Amore, appunto), è stata per qualche tempo membro fisso del cast di Beautiful negli anni ’90, per poi continuare ad apparire nel mondo dei Forrester di tanto in tanto, nel corso de decenni successivi.

Invece Esther Valentine, per chi non seguiva Febbre D’Amore quando veniva trasmessa dalle reti Mediaset, è un volto totalmente inedito per il pubblico nostrano. Infatti, sebbene sia apparsa per la prima volta nella soap ambientata a Genoa City nel lontano 1982, mai prima d’ora era stata parte di uno dei tanti cross over con Beautiful.

Esther è stata per decenni la cameriera e confidente della ricca e potente Katherine Chancellor, continuando a far parte delle storie della soap (sebbene come personaggio marginale) anche alla morte della stessa Katherine (avvenuta a seguito della scomparsa della sua interprete Jeanne Cooper) in qualità di direttrice del Crimson Lights, la caffetteria preferita di tutti i volti di Febbre.

Anticipazioni Beautiful: cosa faranno Lauren e Esther alla sfida di moda

Lauren – a capo di un importante catena di boutique – è da sempre una dei principali compratori e distributori della Forrester Creations, così non stupirà vederla invitata come membro della giuria per la sfida tra Eric e Ridge. Lei e gli altri maggiori clienti della casa di moda apprenderanno solo sul momento di essere chiamati a votare gli abiti che vedranno sfilare, senza conoscere l’identità dei loro creatori.

Insomma, per evitare che il giudizio venga influenzato da altri fattori se non la qualità dell’opera, i giudizi verranno dati alla cieca e solo alla fine si scoprirà il vincitore. Lauren non arriverà a Los Angeles da sola, ma accompagnata da Esther, che vedrà così realizzare il suo sogno di conoscere i Forrester, le cui creazioni ha sempre ammirato sebbene mai indossato di persona.

Beautiful, trame italiane: Charlie e Pam sono in crisi

Durante la sua permanenza alla Forrester Creations, Esther avrà modo di conoscere Charlie Weber: apprenderemo che il capo della sicurezza dell’azienda sta vivendo un momento di crisi e distacco con Pam Douglas. Dunque al momento l’uomo è libero di prendersi una cotta, ricambiata, proprio per una lusingata Esther. Lei, tra l’altro, dovrà subire dello snobismo da parte di un’altra cliente della casa di moda, ma alla fine vedrà realizzato il suo desiderio di possedere un abito Forrester originale!

Occhio a Lauren: fra qualche mese noi italiani la vedremo ancora sugli schermi di Canale 5 per una storyline "al limite" che vedrà coinvolta la sua nemesi di sempre, Sheila Carter!