Beautiful, anticipazioni dal 13 al 19 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 13 a sabato 19 aprile 2025

Sheila (Kimberlin Brown) è in ansia e si confida con Deacon (Sean Kanan): teme che, se la loro storia d’amore venisse resa pubblica, Hope (Annika Noelle) ne rimarrebbe sconvolta e ciò potrebbe compromettere il bel legame costruito con la figlia. Nonostante la preoccupazione, Deacon ha deciso di mantenere la relazione segreta agli occhi del mondo, ma non a quelli di Hope, che deve essere informata. È convinto che, con il tempo, sua figlia riuscirà ad accettare la sua scelta.

R.J. (Joshua Hoffman) è entusiasta della giovane Luna (Lisa Yamada) e, con l’aiuto di Carter (Lawrence Saint-Victor), le fa capire che il suo posto alla Forrester è garantito. Rimasta sola, Luna chiama la madre, Poppy (Romy Park), che le intima di lasciare immediatamente l’azienda prima che la zia Li (Naomi Matsuda) scopra tutto e reagisca negativamente. Quando R.J. vede Luna triste, lei gli confida le preoccupazioni della madre sul suo futuro, pur senza rivelare i legami familiari con Li e Finn (Tanner Novlan). Ma R.J. la tranquillizza: per lui, Luna ormai fa parte della squadra Forrester.

Nel frattempo, Li incontra Finn alla Forrester e rimane turbata nell’apprendere che il figlio ha fatto visita a Hope, considerato il rapporto teso tra quest’ultima e Steffy. In seguito, cercando Ridge (Thorsten Kaye), scopre che Luna lavora nell’azienda e la cosa non le va affatto giù.

Hope si reca da Deacon e lui, finalmente, le presenta la donna che ama: Sheila. La ragazza rimane scioccata. È in lacrime, sconvolta dalla rivelazione del padre e incredula di fronte alla donna che per anni ha terrorizzato la loro famiglia. Deacon tenta di rassicurarla: sostiene che Sheila è cambiata e non farà più del male a nessuno. Ma Hope non riesce ad ascoltare ragioni. Per lei, Sheila è ancora una persona pericolosa e se Deacon non porrà fine a questa relazione, rischierà di perdere tutto ciò che ha ricostruito, compresa lei.

Nel frattempo, Li affronta Luna, scoperta come stagista alla Forrester. Il rancore verso la sorella Poppy la spinge a pretendere che la nipote si dimetta subito, temendo ripercussioni sulla famiglia acquisita di Finn. Luna cerca di farle cambiare idea, ma senza successo.

In un altro ufficio, Finn parla con R.J., che gli ricorda che deve tagliare ogni legame con Sheila se non vuole perdere Steffy. Finn conferma la sua volontà di proteggere la moglie e di fare tutto il possibile per mantenerla al sicuro. Poi, con fare curioso, gli chiede se sia innamorato: R.J. sorride e non nega.

Dopo aver scoperto la relazione tra Deacon e Sheila, Hope si rifugia da Finn. Lui si scusa per non averle detto nulla, ma lei lo solleva da ogni colpa: non avrebbe mai creduto alla notizia senza vederla con i propri occhi. Decisa a chiudere con Thomas, Hope si reca dalla madre per raccontarle tutto.

Intanto, Deacon e Sheila riflettono sull’incontro con Hope e decidono, almeno per ora, di mantenere segreti i loro progetti matrimoniali per non creare ulteriori attriti con lei e Finn.

Alla Forrester, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) discutono della sfida creativa con Eric (John McCook), che culminerà in un grande evento di moda. Parlano anche dell’evoluzione di R.J., che, grazie al nonno, sta emergendo come stilista, proprio come Ridge aveva sempre sperato. Ma l’arrivo di Hope con la notizia della relazione tra Deacon e Sheila congela ogni altro discorso.

Dopo il bacio di R.J., Luna gli confida le forti pressioni familiari ricevute: Li, sorella della madre Poppy con cui ha un rapporto inesistente, non vuole assolutamente che lavori lì e le ha imposto di dimettersi. Ma R.J. si oppone fermamente, sostenendo che Luna merita quel posto, ottenuto con le sue capacità.

Alla Forrester, Hope informa Brooke e Ridge della scioccante relazione. Brooke è sconvolta, mentre Ridge ammette di sapere tutto da tempo. Madre e figlia si chiedono perché non abbiano saputo nulla prima: un intervento tempestivo avrebbe potuto impedire l’evoluzione del rapporto. Ridge confessa che lui e Bill (Don Diamont) avevano stretto un accordo con Deacon per incastrare Sheila, e il patto prevedeva il silenzio.

Hope implora Brooke di intervenire con Deacon per fargli capire che Sheila è ancora pericolosa. Brooke accetta e, con Ridge, va da lui per convincerlo a lasciarla. Ma Deacon è irremovibile: ama Sheila e crede nel suo cambiamento.

R.J., intanto, chiede a Finn di intervenire con Li per farle cambiare idea su Luna. Finn, ignaro della situazione, è felice di rivedere la cugina e, prima di rientrare in ospedale, promette di aiutarli. Quando Li si presenta, ribadisce con durezza la sua posizione: Luna deve lasciare la Forrester, per il bene della famiglia.

Su richiesta di Hope, Brooke e Ridge tentano di far ragionare Deacon, ma lui è determinato: non lascerà Sheila.