Beautiful, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 20 a sabato 26 aprile 2025

Luna rimprovera alla zia di averla tenuta fuori dalla sua vita, anche nei momenti più difficili, come quando Finn è stato ferito. Le dichiara con determinazione di non avere alcuna intenzione di lasciare la Forrester. Intanto, Thomas e Hope si lasciano andare alla passione nel loro ufficio; quando Brooke rientra dopo aver parlato con Deacon, trova la porta chiusa. Una volta compreso cosa sta accadendo, affronta la figlia per il comportamento inappropriato. Hope, però, ribadisce con fermezza di essere adulta e perfettamente in grado di decidere per sé. Brooke, tuttavia, la mette in guardia: Thomas è e resta un uomo pericoloso.

In ospedale, Finn affronta Li riguardo a Luna, senza riuscire a comprendere l’ostilità della madre verso la nipote, al punto da volerla spingere a lasciare lo stage alla Forrester Creations. Li si mostra evasiva e, per cambiare argomento, interroga Finn sulla sua relazione con Steffy, chiedendogli se stia davvero facendo il possibile per convincerla a rientrare dall’Europa.

Nel frattempo, a casa sua, Eric è impegnato con i preparativi per la sfilata, ma inizia a tossire sangue. Donna, sconvolta dal fatto che lui non ne abbia mai parlato, chiama il dottor Colby e scopre così che Eric le ha tenuto nascosti gravi sintomi per settimane. Ridge, intanto, si confronta ancora una volta con Brooke sulla sfida professionale, manifestando il suo malcontento per l’ostinazione del padre e il desiderio che Eric si faccia da parte, lasciando a lui la guida dell’azienda. Brooke cerca di stemperare i toni, ricordandogli che è stato proprio Eric a convincere R.J. a seguire la carriera di stilista.

Finn continua a indagare sulle tensioni tra Li e Poppy, legate a misteriosi eventi del passato. Nel frattempo, R.J. e Luna rafforzano sempre più il loro legame, uniti anche dalle pressioni familiari. Donna è disperata: il dottor Colby non riesce ancora a formulare una diagnosi, ma Eric resta fermo nella sua volontà di completare la sua collezione.

Alla Forrester, Hope è con Brooke in attesa dell’approvazione del bilancio per “Hope for the Future”. Brooke, ancora una volta, prova a metterla in guardia dal pericoloso legame con Thomas. Ma l’arrivo di Carter sposta la conversazione su Deacon e Sheila, e l’uomo non nasconde la sua indignazione e forte preoccupazione per la loro relazione.

In ospedale, Li visita Finn e lo sprona a fare il possibile per convincere Steffy a tornare a casa con i bambini. Finn si mostra ottimista: la moglie, sebbene lontana, è molto presente con messaggi e telefonate, e gli fa sentire la sua mancanza. Sheila si prepara intanto al suo primo giorno di lavoro a “Il Giardino”, entusiasta della sua nuova vita. Ma la serenità dura poco: Li si presenta al ristorante con l’intento di destabilizzarla pubblicamente. Nonostante la provocazione – arriva persino a spingerle il viso nel piatto – Sheila mantiene la calma per evitare di finire di nuovo in prigione.

Ridge chiede a Finn perché non abbia ancora rivelato a Steffy la relazione tra Sheila e Deacon. Finn rassicura: vuole tenere sua madre biologica fuori dalle loro vite e ribadisce l’amore che prova per Steffy e la loro famiglia.

Intanto, Hope va da Deacon nel tentativo di fargli capire che, continuando la sua storia con Sheila, rischia di perdere tutto, inclusa la relazione con lei. Ma Deacon è costretto a interrompere il confronto a causa di un problema al ristorante, segnalato da Hollis.

Proprio lì, Li affronta duramente Deacon, dandogli del pazzo per essersi legato a una donna pericolosa come Sheila. Più tardi, Hope torna alla Forrester distrutta e si rifugia in lacrime tra le braccia di Thomas, sfogando tutto il dolore accumulato negli anni passati con Liam, costantemente indeciso tra lei e Steffy.