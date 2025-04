Beautiful, anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 27 aprile a sabato 3 maggio 2025

Donna è sopraffatta dalla disperazione per le condizioni di salute di Eric. Dopo che il medico se ne va ed Eric si allontana, Katie – che ha ascoltato tutto senza farsi notare – scopre la verità sulla gravità della situazione e affronta la sorella. Scossa, insiste: Ridge deve essere messo al corrente. Intanto, in ufficio, Ridge e Brooke parlano con R.J. sull’importanza dell’equilibrio tra famiglia e creatività. Ridge, però, intuisce che c’è qualcosa che non va nel comportamento del padre. Lui e Brooke sospettano che R.J. stia nascondendo qualcosa su Eric e gli chiedono di spiegare perché si stia affrettando tanto per concludere la collezione.

R.J., sempre più in difficoltà a mantenere il segreto sulle gravi condizioni del nonno, pur non conoscendo ancora con certezza la diagnosi, è tentato di rivelare tutto ai genitori. Alla fine, però, decide di restare fedele alla volontà di Eric e glissa sull’argomento. Ridge, infastidito, interpreta l’atteggiamento del padre come un capriccio narcisista e ritiene che la sua ostinazione sia solo uno spreco di tempo e risorse per l’azienda. È sicuro che sarà lui a vincere la sfida tra padre e figlio. Donna, nel frattempo, confida a Katie che Eric sta morendo e che il medico gli ha dato solo pochi mesi di vita. Katie è sconvolta e cerca di consolare Donna, ma entrambe sanno che affrontare Ridge peggiorerebbe solo le condizioni di Eric.

Eric intuisce che Katie è al corrente della verità e, con la fierezza che lo contraddistingue, cerca di rassicurare lei e Donna: non ha intenzione di arrendersi ora. Si sente forte, determinato a dimostrare che può ancora guidare l’azienda che ha fondato e portato al successo. Sebbene la sua salute stia rapidamente peggiorando, Eric si prepara alla vigilia della sfilata d’alta moda, che sarà il suo ultimo momento sotto i riflettori e decreterà chi, tra lui e Ridge, guiderà la Forrester Creations. Katie conforta Donna e le suggerisce di sostenere Eric nei suoi ultimi momenti di gloria. Con l’aiuto di R.J., Eric apporta gli ultimi ritocchi ai modelli. I collaboratori gli dimostrano grande stima, pur ignari della sua reale condizione.

R.J. è felice di lavorare al fianco del nonno e di apprendere i suoi segreti, ma spera che tutto finisca presto affinché Eric possa concentrarsi sulla sua salute. Luna, a cui R.J. si confida, ne apprezza la sensibilità e lo incoraggia. Intanto, alla Forrester arrivano da Genoa City Lauren Fenmore e la sua eccentrica accompagnatrice, Esther Valentine. Nonostante i modi semplici e poco avvezzi al lusso, Esther conquista subito Charlie, in crisi con Pam. Eric accoglie con affetto Lauren – sua vecchia amica – ed Esther, mostrando loro in anteprima alcuni dei suoi modelli.

Esther, da sempre ammiratrice di Eric, è profondamente emozionata nel conoscerlo. È la conferma di quanto lui sia una leggenda nel mondo della moda. Con l’avvicinarsi della sfilata, Donna è distrutta al pensiero di perdere l’uomo che ama, mentre Katie le resta vicina. Ridge ed Eric si dedicano agli ultimi preparativi della sfilata: un evento epocale che vedrà i due icone sfidarsi con le proprie collezioni. Gli ospiti non sono a conoscenza della competizione e il vincitore sarà deciso in base alle offerte ricevute per i modelli. Nella frenesia generale, tutti lavorano agli ultimi dettagli, mentre Ridge, sicuro di sé, si dedica ai ritocchi finali sotto gli occhi ammirati di Thomas e Hope.

Eric elogia R.J. per la sua bravura e dedizione, ma lo fa con un tono che lascia presagire un addio, facendo preoccupare il nipote. Quando R.J. chiede spiegazioni, Eric gli confessa di essere vicino alla morte, lasciandolo sconvolto. Nel frattempo, Ridge riceve Lauren e Esther. Lauren ironizza sulla competizione tra stilisti, mentre Esther è incantata dal carisma di Ridge. Intanto, tra lei e Charlie prosegue un tenero flirt. Thomas e Hope si domandano cosa ne penserebbe Stephanie della sfida, concludendo che, come Brooke, non l’avrebbe approvata.

Thomas non vede l’ora che, dopo la sfida, l’azienda torni a investire su “Hope For The Future”, momentaneamente accantonata per l’alta moda. Quando R.J., angosciato, chiede l’aiuto di Donna per convincere il padre a fermare tutto, Eric si oppone, immerso nei ricordi dei suoi trionfi. Il grande giorno è arrivato: Eric e Ridge sono tesi, soprattutto Ridge, che si lamenta con Carter per avergli “portato sfortuna” dicendogli che ha già vinto. Brooke cerca di tranquillizzarlo.

Eric riceve l'affetto di Katie e Donna e, sebbene visibilmente emozionato, cerca di mostrarsi sereno. R.J., dietro le quinte, è in ansia per il nonno e rivela a Luna che Eric sta per morire. Lei è sconvolta, soprattutto dal fatto che Ridge ancora non lo sappia. Gli ospiti iniziano ad arrivare: la cantante francese Fanny Greyson, la contessa Von Frankfurt, Lauren ed Esther. Fanny e la contessa sono affascinate da Ridge, suscitando la gelosia di Brooke. Esther, con grazia, ignora il disprezzo della contessa e trova conforto nel buonumore di Charlie. Zende e Paris sono presenti e Zende risolve brillantemente un problema tecnico con uno degli abiti di Ridge.