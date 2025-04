Beautiful: Liam, il tumore è inoperabile! | Anticipazioni puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful, la causa del malore che ha colpito Liam Spencer ha trovato la sua identità: il giovane editore ha una massa nel cervello, inoperabile. La terribile diagnosi è stata data da Bridget Forrester e Grace Buckingham, che hanno preso in cura Liam quando, a seguito di uno svenimento, è stato trasportato in ospedale ed operato d’urgenza per ridurre un’emorragia cerebrale (che, a questo punto, sappiamo essere stata provocata dalla neoplasia).

Per il momento Liam ha voluto tenere segreto il proprio malore a tutti, ad eccezione di Steffy Forrester Finnegan, che è colei che lo ha trovato a terra e chiamato i soccorsi. L’ex moglie di Liam ha però coinvolto il marito Finn, non potendo tenerlo all’oscuro di un fatto così grave che si ripercuote, inevitabilmente, anche sulla piccola Kelly Spencer.

Beautiful, trame americane: Steffy è pronta a dire la verità a Liam

Nonostante l’insistenza di Steffy di informare i suoi parenti (sebbene Liam sia al momento in rotta col padre Bill, anzi il malore lo ha colto proprio a seguito di una brutta discussione che ha visto Liam licenziarsi dalla Spencer Publications), Liam ha voluto mantenere il riserbo, ottenendo le proprie dimissioni dall’ospedale contro il parere dei medici.

Il motivo? Accompagnare Kelly ad un ballo padre e figlia, arrivando comunque in ritardo. A quel punto Liam ha ricreato la situazione in forma privata per la bambina e, proprio in quegli istanti, Steffy veniva informata da Finn sulla diagnosi di Liam.

Gli spoiler descrivono Steffy pronta a comunicare a Liam la verità sulla sua malattia. Cosa accadrà poi? L’attore Scott Clifton ha appena rinnovato il contratto con Beautiful e questo può significare due cose: 1) il viaggio del suo personaggio avrà un lieto fine; 2) oppure, dopo un lungo periodo nelle retrovie, questa sarà solo una collaborazione limitata nel tempo, finalizzata a realizzare la drammatica uscita di scena di Liam. Staremo a vedere! Seguici su Instagram.