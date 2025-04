Beautiful: malore per Liam Spencer! | Anticipazioni puntate americane

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, si apre per Liam Spencer una nuova storyline destinata a rilanciare in primo piano il personaggio, da tempo relegato nelle retrovie. Per oltre un decennio il “cuore incerto” del giovane editore è stato il pilastro centrale della narrazione della soap opera, ma, a sorpresa, il ruolo interpretato da Scott Clifton ultimamente pareva essere stato messo da parte dagli autori, al punto da sembrare destinato all’uscita di scena.

Negli episodi in onda in Italia, questa “retrocessione” si è appena avviata ed è destinata a prolungarsi molto (per un anno e mezzo circa), complice anche lo spostamento delle maggiori comprimarie di Liam, Steffy Forrester e Hope Logan, in vicende con altri uomini, senza includere Liam come punta in eventuali triangoli amorosi (quanto meno non in modo prolungato e significativo).

Negli Stati Uniti, però, le cose sembrano ora destinate a cambiare, come già il produttore e capo sceneggiatore Brad Bell aveva anticipato ad inizio 2025. La svolta è arrivata quando Liam ha avuto un improvviso e misterioso malore a seguito di un’accesa discussione col padre, Bill Spencer. Argomento dello scontro è stato l’aiuto che il magnate ha fornito a Luna Nozawa, consentendo alla giovane pluriomicida di tornare in libertà mediante la grazia ottenuta per lei dal potente uomo d’affari.

Un comportamento, quello del genitore, che Liam non solo non è in grado di capire, ma neanche di accettare. Il giovane Spencer ha accusato Bill di aver lanciato nelle vite dei suoi cari una vera e propria bomba, rinfacciandogli di fregarsene che Luna abbia provato ad uccidere anche Steffy.

Liam ha cercato di interrogare il padre, nel tentativo di trovare una spiegazione o far scaturire del pentimento da parte di Bill, senza però riuscirci. Anzi, Bill ha ritenuto di non doversi giustificare per le proprie decisioni e la discussione è presto degenerata al punto da rivangare quanto Liam sia diverso dal padre e quanto i due non siano mai riusciti davvero a capirsi a vicenda.

Rinfacciandosi accuse a vicenda, Liam ha provocato il padre decidendo di licenziarsi dalla Spencer Publications e sottolineando come Bill abbia allontanato tutti i suoi figli, preferendo loro una criminale. Lasciato solo da un furente Bill, Liam si è subito sentito male, perdendo conoscenza e sbattendo la testa (sì… ancora una volta!) durante la caduta.

Dopo aver ripreso conoscenza, in stato confusionale, Liam è poi uscito dall’abitazione del padre, finendo però per perdere di nuovo i sensi. Steffy, sopraggiunta per confrontarsi con Bill circa le sue recenti azioni, ha trovato sgomenta l’ex marito svenuto a terra. Chiamati i soccorsi, Liam è stato trasportato d’urgenza in ospedale, andando in arresto cardiaco.

Nonostante gli spoiler in merito siano ancora piuttosto fumosi, è da escludere un’imminente tragica morte per Liam. La produzione, infatti, ha fatto sapere che Scott Clifton ha firmato un nuovo contratto con Beautiful, così come il suo padre televisivo Don Diamont. Il duo Spencer, quindi, continuerà per lungo tempo a far parte delle vicende della soap.

Ma cosa sta accadendo a Liam? Il suo è stato un malore estemporaneo oppure è il segnale di una seria malattia in corso? Seguici su Instagram.