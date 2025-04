Beautiful, rinnovo fino al 2028!

Buone notizie dagli USA per il futuro di Beautiful. Infatti, la CBS (l’emittente che, negli Stati Uniti, trasmette la soap) ha rinnovato lo show dei Forrester per altre tre stagioni, assicurandone la vita almeno fino al 2028, anno in cui Beautiful spegnerà le 41 candeline.

Un rinnovo pluriennale è sempre sintomo di salute per un programma televisivo e CBS ha voluto così premiare la performance della soap che, complice anche lo streaming sul suo servizio on demand Paramount+, ottiene ogni giorno una media di oltre tre milioni di telespettatori, senza contare il considerevole mercato internazionale di cui Beautiful gode ancora oggi.

Sembrano dunque lontani i difficili primi anni ‘2000, in cui le soap opera made in USA sono passate dalle nove alle attuali quattro, a causa di una riduzione progressiva degli ascolti e una contemporanea crescita dei costi, nonché del moltiplicarsi dell’offerta televisiva grazie alla diffusione di internet.

Segnale dell’intenzione di CBS di investire ancora sul genere soap opera è stato anche il lancio ad inizio 2025 della nuova Beyond The Gates, la prima soap ad essere stata creata dagli inizi di questo millennio e che è andata a sostituire in palinsesto uno dei tanti talk che hanno soppiantato soap opera storiche (come Sentieri per esempio) perché molto più economici da produrre. Beyond The Gates si distingue per un cast a maggioranza afroamericana, nel quale spicca il volto di Karla Mosley, che i fan di Beautiful ricorderanno nel ruolo di Maya Avant.

In occasione del rinnovo, il capo sceneggiatore di Beautiful Brad Bell ha voluto spendere qualche parola per i due veterani presenti fin dal primo episodio, Katherine Kelly Lang (Brooke Logan ) e John McCook (Eric Forrester):

"Di solito è innaturale per gli attori assumere un ruolo e portarlo avanti così a lungo, il più delle volte se ne vanno per altre parti e nuovi personaggi da interpretare. Ma questi due, il loro attaccamento al programma, il loro amore per esso, nonché la loro leadership dentro e fuori dal set sono davvero un sogno. Sono grati per loro ogni singolo giorno".