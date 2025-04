Fiocco azzurro a Il paradiso delle signore! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, dopo un anno intenso in cui hanno tribolato per potersi sposare e avere l’approvazione dei genitori di lei, i coniugi Amato sono rimasti uniti per tutto il tempo e sono stati spalla preziosa per i loro amici (nonostante qualche ingerenza e qualche presenza ingombrante a casa loro).

Durante tutto questo tempo i due hanno entrambi continuato a lavorare ed Elvira (Clara Danese) ha preferito continuare a far parte della squadra delle Veneri, mentre Salvo (Emanuel Caserio) è stato sempre vicino alla moglie coccolandola e sostenendola nella sua scelta.

Ma sarà proprio durante una giornata di lavoro che inaspettatamente, a Elvira si romperanno le acque e partorirà con due mesi di anticipo un bel bambino in salute. Fiocco azzurro per il Paradiso, che costituirà anche il finale di questa annata con l’arrivederci a settembre! Seguici su Instagram.