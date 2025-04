Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 11 aprile: Adelaide fa una singolare richiesta…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 11 aprile 2025

Al Paradiso sono in corso i preparativi per accogliere Renzo Arbore. Guido, che lo conosce da tempo, ne approfitta per introdurre Odile e Matteo. Nel frattempo, Adelaide dall’ospedale chiama Umberto con una richiesta singolare. Umberto, invece, è combattuto poiché non riesce a rivelare a Odile di essere il suo vero padre.

Marta si trova a dover affrontare la delusione di Anita, che le dà la colpa per la partenza della zia. Intanto, una piacevole sorpresa attende le Veneri: un regalo dallo stesso Arbore.