Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 22 aprile: la rivelazione di Marta ad Enrico

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 22 aprile 2025

Il giorno di Pasquetta, Il paradiso non va in onda. Martedì 22, Elvira si si sentirà sempre più affaticata a causa della gravidanza, suscitando preoccupazioni in Salvo. Nel frattempo, Carmelo visita Mimmo presso il commissariato, dove, con l’aiuto di un collega compiacente, riesce a tenere nascosta al padre la verità sulla sua sospensione dal servizio.

Botteri non è riuscito a partecipare all'appuntamento di Pasquetta con Delia, portandolo a dubitare sul futuro della loro relazione. Marta rivela ad Enrico che non può avere figli. Intanto, le Veneri scoprono che Rita non ha mai lavorato per Alitalia…