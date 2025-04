Il paradiso delle signore 9 anticipazioni: Tancredi smascherato. Anche denunciato?

Ultime battute de Il paradiso delle signore, con Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) che sembrerà essere felice e sempre più affiatata insieme a Tancredi (Flavio Parenti). Occhio però a Marcello (Pietro Masotti), che soffrirà molto nel vederli insieme…

Barbieri ritornerà poi da Torino dove, dopo un incontro con Rita (Chiara Dell’Omodarme), sarà ormai consapevole che l’ex venere era stata ingaggiata dal conte di Sant’Erasmo per rubare il modello del capo iconico del Paradiso. Sarà arrivato il momento di smascherare finalmente chi ha giocato sporco ai danni del bravo Botteri (Luca Ferrante) e di tutto il grande magazzino?

I nostri amici si muoveranno così: Marcello dirà prima a Roberto (Filippo Scarafia) e poi ad Adelaide (Vanessa Gravina) che Rita è pronta a testimoniare contro Tancredi. Intanto quest’ultimo, in un momento di grande trasporto, proverà a baciare Rosa. Resisterà la nostra Venere giornalista al fascino dell’editore?

In tutto questo, Marcello dovrà valutare se denunciare o meno il conte di Sant’Erasmo per il plagio dell’abito disegnato da Gianlorenzo. Rosa, invece, deciderà di lasciarsi tutto alle spalle e prenderà una decisione drastica per il suo futuro: lasciare Milano o tornare ad essere Venere? Seguici su Instagram.