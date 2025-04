Il paradiso delle signore 9: Mimmo salva Enrico! | Anticipazioni

Nel finale de Il paradiso delle signore 9, la storia del processo di Enrico (Thomas Santu) e dei criminali sempre più vicini a lui ci regalerà momenti al cardiopalma! Infatti Marta (Gloria Radulescu), all’insaputa del compagno, porterà la piccola Anita a una festa alla casa-famiglia, ma qualcosa andrà storto e la bambina si troverà in una situazione di pericolo.

Nel frattempo, un uomo entrerà al Paradiso con circospezione, chiedendo di Marta a Mimmo (Vito Amato), che in quell’istante si troverà lì per cercare Agata (Silvia Bruno) e parlarle. Ma il giovane avrà la sensazione di aver già visto quell’uomo, tutto ciò mentre il dottor Brancaccio si preparerà ad andare a Roma per testimoniare al processo.

C’è da dire che Nicola di Giorgi avrà in mente un piano per arrivare a Enrico e impedire la sua testimonianza, ma l’iniziativa fortunatamente non riuscirà: Mimmo riconoscerà in lui l’uomo che più volte ha visto entrare al Paradiso e interverrà salvando la vita a Enrico! Happy end, dunque, per questa importante storia del Paradiso! Seguici su Instagram.