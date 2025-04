Il paradiso delle signore, trama 15 aprile: Salvo nota qualcosa di strano in Odile e Guido

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 15 aprile 2025

Giulia Furlan continua a provocare Delia, che però ha un piano per supportare Botteri. Con l'avvicinarsi della Pasqua, il personale del Paradiso si riunisce, come di consueto, per organizzare le celebrazioni festive. Nel frattempo, Salvatore osserva un comportamento inusuale tra Odile e Guido e cerca di approfondire la situazione. Agata prova a rinnovare il look di Mimmo, ma lui resiste al cambiamento. Rosa confida a Elvira il suo dolore per Marcello, mentre Tancredi ha grandi progetti in serbo per lei…