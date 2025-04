Il paradiso delle signore, anticipazioni 17 aprile: Rosa si dimette e firma con Tancredi!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 17 aprile 2025

Agata avvisa Mimmo che suo padre, Carmelo, è in arrivo a Milano. I due iniziano quindi a pianificare come nascondergli la sospensione di Mimmo dalla Polizia. Nel frattempo, Matteo decide di fare un passo indietro con Odile. Delia propone a Botteri di trascorrere insieme la Pasquetta. Un uomo misterioso si presenta in magazzino chiedendo di Enrico, il quale nel frattempo ha deciso di trasferirsi con Anita a Villa Guarnieri. Rosa comunica le sue dimissioni dal Paradiso delle Signore a Roberto e firma il contratto con Tancredi… Seguici su Instagram.