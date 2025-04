Il paradiso delle signore, anticipazioni 30 aprile: Marcello ha la confessione di Rita

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 30 aprile 2025

Marta (Gloria Radulescu), senza che Enrico (Thomas Santu) lo sappia, porta Anita a una festa presso la casa-famiglia. Tuttavia, qualcosa non va come previsto e Anita si trova in una situazione di pericolo. Nel frattempo, Marcello (Pietro Masotti) torna da Torino, dopo un incontro con Rita (Chiara Dell’Omodarme) che ha ammesso di essere stata assunta da Tancredi (Flavio Parenti) per sottrarre il modello dell’abito iconico del Paradiso.

Le riviste mostrano le immagini di Matteo (Danilo D'Agostino) insieme all'attrice Marina Valli, una cosa che Odile (Arianna Amadei) non sembra apprezzare. Intanto, Guido (Marco Aiello) decide di dichiarare i suoi sentimenti alla giovane Sant'Erasmo…