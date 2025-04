Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 28 aprile al 2 maggio 2025 (finale)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio 2025

Botteri si apre con Delia e le confessa che non vuole perderla. Guido ha intenzione di promuovere il suo musicarello e, poiché i musicarelli sono film pensati per il grande pubblico, soprattutto quello giovane, propone a Roberto di organizzare una festa al Paradiso. Mimmo dice ad Agata di aver rifiutato il trasferimento a Partanna anche se questo ha significato andare contro il volere del padre e si sbilancia sui suoi sentimenti per lei. I criminali sono sempre più vicini a Enrico. Intanto Marcello soffre nel vedere Rosa e Tancredi sempre più affiatati.

Marta, all’ insaputa di Enrico, porta Anita a una festa alla casa-famiglia, ma qualcosa va storto e mette Anita in una situazione di pericolo. Marcello ritorna da Torino dove ha avuto un incontro con Rita che ha confessato di essere stata ingaggiata da Tancredi per rubare il modello del capo iconico del Paradiso. Sui rotocalchi, intanto, appaiono le foto di Matteo insieme all’attrice Marina Valli e Odile non sembra gradire la cosa; nel frattempo, Guido decide di palesare alla giovane Sant’Eramo i propri sentimenti.

Odile incontra Marina Valli che la provoca con l’intento di scoprire di più sul suo rapporto con Matteo. Nel frattempo, un uomo entra al Paradiso con circospezione, chiedendo di Marta e Mimmo, che in quell’istante sta cercando Agata per parlarle, ha la sensazione di averlo già visto. Intanto Marcello informa prima Roberto e poi Adelaide che Rita è pronta a testimoniare contro Tancredi, il quale, in un momento di grande trasporto, prova a baciare Rosa.

Marcello deve decidere se denunciare o meno Tancredi per il plagio dell’abito disegnato da Botteri. Guido informa Matteo del suo riavvicinamento a Odile e lui accusa il colpo, cercando, però, di non darlo a vedere. Nel frattempo, Enrico si prepara ad andare a Roma per testimoniare al processo. Rita torna a Milano e confessa le sue colpe a Irene. Per caso, Rosa ascolta la loro conversazione e capisce che Tancredi le ha mentito, quindi, lo affronta. Al Paradiso, in un momento di festa per la promozione del musicarello, scatta la scintilla tra Delia e Gianlorenzo. Marcello è appena rientrato a casa, quando riceve, a sorpresa, la visita di Rosa.

Roberto e Marcello hanno finalmente deciso se denunciare o no Tancredi. Dal canto suo, Adelaide ha una richiesta per lui. Rosa, invece, decide di lasciarsi tutto alle spalle e prende una decisione drastica per il suo futuro. Intanto Nicola di Giorgi ha organizzato un piano per arrivare a Enrico e impedirgli di testimoniare al processo, ma Mimmo riconosce in lui l'uomo che più volte ha visto entrare al Paradiso e interviene salvando la vita a Enrico. Agata poi confessa a Mimmo che ha cambiato idea nei suoi confronti. Inaspettatamente, a Elvira si rompono le acque e partorisce con due mesi di anticipo. Fiocco azzurro per il Paradiso!