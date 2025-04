Il paradiso delle signore: Marta Guarnieri è in pericolo? | Anticipazioni

Dopo la partenza di Lea, Enrico (Thomas Santu), a Il paradiso delle signore Enrico (Thomas Santu) e Anita sono rimasti a Milano e provano faticosamente a costruire una quotidianità nonostante il pericolo costante che padre e figlia vivono a causa del processo ancora in atto.

In questo frangente, Marta (Gloria Radulescu) confesserà al compagno che non può avere figli: come reagirà il medico? Se è amore, non ci saranno sicuramente ripercussioni per la fotografa del Paradiso… vero? Quanto a Marta e Anita, invece, le due riusciranno finalmente a parlarsi a cuore aperto e a recuperare il loro rapporto.

Ma, proprio quando questa stagione del Paradiso sarà vicino alla dirittura d’arrivo, i criminali – che saranno sulle tracce di Enrico – scopriranno dove abita Marta! Potrebbe essere il secondo finale al cardiopalma per la figlia di Umberto (Roberto Farnesi)? Lo scopriremo nelle ultime puntate di quest’annata… Seguici su Instagram.