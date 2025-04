Il paradiso delle signore: Mimmo Burgio, suo padre porterà scompiglio! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, l’arrivo del padre di Mimmo (Vito Amato) a Milano è destinato a creare scompiglio: vista la sospensione dal suo lavoro, il giovane non saprà proprio come cavarsela per non farsi scoprire. Ci riuscirà? Sappiamo che le bugie hanno le gambe corte e che Carmelo andrà in commissariato a trovare Mimmo, il quale, grazie alla complicità di un collega, riuscirà a nascondere al padre la verità sulla sua sospensione dal servizio.

Sembrerebbe tutto molto semplice se non fosse che, proprio quando Carmelo Burgio starà per lasciare Milano, sarà proprio Mimmo a decidere di confessare tutto al padre, che – neanche a dirlo – reagirà male!

Spoiler Il paradiso delle signore: Mimmo Burgio affronta il suo futuro

Nel frattempo Agata (Silvia Bruno) scoprirà che Carmelo ha imposto a Mimmo di chiedere il trasferimento in Sicilia, ma a lei dispiacerebbe se lasciasse Milano. Comunque sia, il ragazzo prenderà una decisione definitiva sul suo futuro e affronterà il padre…

Come andrà a finire? Agata e Mimmo diventeranno una coppia? Lo scopriremo nelle ultime puntate di questa stagione…