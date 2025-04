La promessa, anticipazioni dal 20 al 26 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 20 a sabato 26 aprile 2025

Margarita capisce che è giunto il momento di prendere una decisione definitiva sul matrimonio con Ayala e compie finalmente la sua scelta. Intanto, il soggiorno di María Antonia a La Promessa volge al termine, ma prima di partire, Cruz le fa un regalo dal significato ben preciso: ferire Alonso.

Lope si accorge che Salvador, pur amando María, non è più entusiasta all’idea di sposarla. Lo convince quindi a parlarne apertamente con lei, dopo un lungo silenzio. Nel frattempo, Santos è determinato a dimostrare di meritare il suo nuovo ruolo di valletto, e i suoi sforzi vengono ripagati quando Curro inizia a confidarsi con lui.

Simona cerca una soluzione per aiutare Virtudes, anche se il rimedio potrebbe rivelarsi peggiore del problema. Per Jana e Manuel, il sogno di una vita felice insieme appare sempre più lontano, specialmente dopo che lui prende una decisione potenzialmente irreversibile. Jana propone di tenere segreto il loro matrimonio fino a nozze avvenute, per evitare interferenze.

Pelayo si prepara a fare ritorno a La Promessa con Catalina. Martina, invece, accetta di partecipare alla merenda di beneficenza organizzata dalla duchessa de Cerenzuelos. Tuttavia, Lorenzo e Cruz sospettano che i sentimenti del conte De Ayala per Margarita non siano sinceri, convinti che nasconda qualcosa. Petra, intanto, lo minaccia di rivelare ciò che conosce sul suo conto.

Manuel e Jana accompagnano Pia alla vecchia capanna di Ramona. Intanto, Virtudes saluta la servitù e lascia la tenuta insieme ad Adolfo. Manuel appare deciso ad affrontare personalmente Gregorio. Salvador si apre con María riguardo al matrimonio, ammettendo di avere qualcosa di importante da confessarle.

Arriva alla Promessa Teresa, la figlia di Petra. Intanto, Cruz comunica ad Alonso che tra loro è finita: il loro matrimonio d’ora in poi sarà solo una facciata. Quando Alonso chiede spiegazioni, Cruz si rifiuta di darle. Salvador rivela a María di aver ricevuto un’offerta come primo valletto, ma non ha ancora preso una decisione, poiché accettare significherebbe lasciare La Promessa.

Petra è sconvolta nell’apprendere che Teresa si è sposata, e si sfoga con Santos. Martina partecipa alla merenda della duchessa, ma più tardi confida a María che è accaduto qualcosa di terribile. Intanto, Manuel e Romulo decidono che Pia debba restare per il momento nella casa di Ramona, per non rischiare che Gregorio la trovi.

Dopo aver mancato un appuntamento con sua madre, Manuel cerca di rimediare invitandola a teatro. La madre di Vera fa ritorno a La Promessa per convincere la figlia a tornare a casa. Ma Vera ribadisce che la sua vita è ormai alla tenuta, come cameriera. Amalia le promette che la proteggerà dal padre, ma Vera resta ferma sulla sua decisione.

Catalina torna alla tenuta insieme a Pelayo, scatenando l’ira del padre. Spiega a Cruz e Alonso che stanno valutando di tornare insieme, il che la porta a scontrarsi duramente con la marchesa. Martina, intanto, è affranta per aver perso uno degli orecchini che la madre le aveva prestato per la merenda di beneficenza.

Teresa chiede un lavoro per sé e suo marito. Romulo le conferma che potrà riprendere il ruolo di cameriera, ma per il marito non ci sono opportunità. Salvador comunica a María e Romulo di voler accettare l’offerta del conte de Matesanz come primo valletto. Cruz, nel frattempo, chiede che Teresa diventi la sua cameriera personale.

Alla cena di quella sera, Catalina si presenta con Pelayo. Lorenzo e Ayala non perdono occasione per provocarlo, ma Catalina lo difende con decisione e chiede che non venga messo a disagio. Manuel, Curro e Martina gli danno il benvenuto, e infine Alonso interviene per calmare gli animi…