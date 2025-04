La Promessa: che fine ha fatto la madre di Santos? | Anticipazioni

Un nuovo mistero sta per aprirsi nelle prossime puntate italiane de La Promessa. E tutto ciò avrà a che fare con il giovane Santos Pellicer (Manu Imizcoz), il figlio del maggiordomo Ricardo (Carlos de Austria). Tra non troppo tempo, Petra Arcos (Marga Martinez) si domanderà che fine abbia fatto la madre del ragazzo e cercherà di indagare più a fondo sulla questione…

La Promessa, news: Santos e l’alleanza stretta con Petra

Nelle prossime settimane, il legame tra Petra e Santos si intensificherà sempre di più. Nonostante le varie intimidazioni di Ricardo, che le chiederà a più riprese di non intromettersi più nella vita del figlio, la Arcos si prenderà cura del giovane Pellicer appena prenderà una brutta polmonite.

A quel punto, dato che si sentirà in debito nei suoi riguardi per tutte le premure avute, Santos accetterà di svolgere una missione per conto di Petra. Il valletto frugherà infatti tra le cose di Maria Fernandez (Sara Molina) al fine di entrare in possesso del suo diario segreto, lo stesso dove la domestica avrà scritto, seppur cripticamente, per filo e per segno la storia d’amore tra il marchesino Manuel (Arturo Garcia) e Jana (Ana Garces). Elemento che porterà Petra e Cruz (Eva Martin) a scoprire la relazione in essere tra i due…

La Promessa, trame: i dubbi di Petra

Da un lato, grazie all’intervento di Santos su ordine di Petra, Cruz riuscirà ad evitare il matrimonio segreto tra Jana e Manuel. Dall’altro, alla fine il boicottaggio si risolverà con un nulla di fatto poiché Manuel porterà alla luce di fronte a tutti i suoi parenti che è Jana la donna che ama e che intende lottare per stare al suo fianco.

Nonostante la contrarietà di Alonso (Manuel Regueiro), Manuel andrà dritto per la sua strada, contando sull’appoggio dei fratelli Curro (Xavi Lock) e Catalina (Carmen Asecas) e della cugina Martina (Amparo Pinero). Nel frattempo, consapevole del marasma che ha creato, Petra concentrerà le sua attenzioni su Santos e, dopo essersi complimentata con lui per l’aiuto che ha dato a lei e alla marchesa, gli rivolgerà una domanda specifica…

La Promessa, spoiler: che fine ha fatto la madre di Santos?

Fingendo interesse per il ragazzo e per la sua storia passata, Petra domanderà infatti a Santos che fine abbia fatto sua madre. Quesito che otterrà una risposta: Pellicer asserirà che la donna è morta di tubercolosi quando era molto piccolo, ragione per la quale ha soltanto dei ricordi sfuocati della sua mamma.

Un discorso che non sarà per niente casuale ai fini della narrazione e del quale vi parleremo molto presto: porterà infatti alla nascita di una storyline che darà modo ai telespettatori di scoprire il passato oscuro del mansueto Ricardo Pellicer…