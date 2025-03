La Promessa anticipazioni: Santos si ammala e Petra si prende cura di lui!

Una brutta polmonite colpirà Santos Pellicer (Manu Imizcoz) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. A sorpresa, a prendersi cura di lui ci penserà Petra Arcos (Marga Martinez) per un motivo che sicuramente già immaginate…

La Promessa, news: Romulo e Ricardo assegnano un compito a Santos

La storyline partirà quando, data la partenza di Salvador Romea (Mario Garcia) per un’altra tenuta, Romulo Baeza (Joaquin Climent) e Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) decideranno di assumere come nuovo valletto Marcelo (Jorge Casat), il misterioso marito di Teresa Villamil (Andrea del Rio).

Una presenza, quella dell’uomo, che non renderà affatto felice Petra, certa del fatto che Teresa abbia dimenticato troppo presto il defunto figlio Feliciano (Marcos Orengo), con il quale era fidanzata. Fatto sta che la Arcos non potrà certamente opporsi all’assunzione di Marcelo, il quale non avrà però un minimo di esperienza con il lavoro.

Proprio per questo, nel primo periodo, Romulo e Ricardo riterranno opportuno affiancargli Santos, affinché possa dargli tutte le nozioni necessarie per imparare. Durante i primi giorni di lavoro avverrà però un piccolo incidente…

La Promessa, spoiler: Santos si ammala

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, nel bel mezzo di un servizio fuori da La Promessa, Marcelo cadrà in un fiume e, di conseguenza, finirà lì anche Santos nel tentativo di aiutarlo a sollevarsi. Da un lato il marito di Teresa riuscirà a cavarsela cambiandosi immediatamente, dall’altro il giovane Pellicer comincerà a stare male e il mattino successivo avrà la febbre altissima.

Visto che Santos non riuscirà ad alzarsi nemmeno dal letto, Ricardo non potrà fare a meno di preoccuparsi per le condizioni di salute del figlio. E dietro a tutto ciò ci sarà un motivo ben preciso: come il maggiordomo confesserà a Petra, l’erede ha avuto da bambino un problema ai polmoni che trasforma il minimo raffreddore in una brutta polmonite. Una confessione che accenderà il lato più materno di Petra…

La Promessa, trame: Petra si prende cura di Santos

Senza pensarci due volte, Petra si trasformerà in una vera e propria infermiera completamente a disposizione di Santos, circostanza che la porterà a ripensare in continuazione agli ultimi istanti della vita di Feliciano, che è morto proprio tra le sue braccia. Non a caso, diversi colleghi arriveranno ad ipotizzare che la Arcos si sia così tanto legata al giovane Pellicer perché le ricorda, in qualche modo, il defunto erede. E dello stesso parere sarà Teresa, che cercherà di riavvicinarsi a Petra, ma con scarsi risultati.

Un rapporto decisamente strano quello che Petra svilupperà per Santos, e che non mancherà di riservare sorprese con il proseguire della narrazione…