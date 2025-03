La Promessa: Cruz capisce che Manuel e Jana stanno insieme | Anticipazioni

Prima o poi ci doveva arrivare. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, Cruz Ezquerdo (Eva Martin) capirà che è Jana Exposito (Ana Garces) l’amante misteriosa del figlio Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). E ovviamente vorrà fare il possibile per impedire che i due giovani continuino a stare insieme…

La Promessa, news: Petra trova qualcosa di importante

La storyline comincerà a delinearsi quando Petra Arcos (Marga Martinez) si prenderà cura di Santos Pellicer (Manu Imizcoz), che si ammalerà di polmonite cadendo in un ruscello. Una vicinanza, quella tra la governante e il valletto, che impensierirà parecchio Ricardo (Carlos de Austria), tant’è che quest’ultimo si scontrerà con Petra e le ricorderà che Santos non è il defunto figlio Feliciano (Marcos Orengo).

Tuttavia, una volta che si riprenderà, Santos non potrà che essere grato a Petra, la quale deciderà di sfruttare il nuovo legame per le sue losche trame. Non a caso, ad un certo punto, la donna chiederà a Santos di rovistare tra le cose di Maria Fernandez (Sara Molina) poiché incuriosita da un quadernetto sul quale la ragazza è solita scrivere anche durante l’orario di lavoro. Il giovane Pellicer non farà fatica a rintracciare il quaderno per poi consegnarlo alla Arcos, che a quel punto farà alcune deduzioni…

La Promessa, spoiler: Cruz capisce che Manuel e Jana stanno insieme

Anche se non ci sarà scritto alcun nome, Petra capirà subito che Maria Fernandez ha scritto sul quaderno le sue gesta e quelle dei suoi amici a La Promessa, soprattutto quando, in una pagina, la ragazza racconterà per filo e per segno dell’amore tra un giovane marchese, capace di volare in cielo, e una coraggiosa domestica.

Sicura che quei due siano proprio Jana e Manuel, Petra non esiterà quindi a consegnare il quadernetto a Cruz, che inizialmente non lo prenderà minimamente in considerazione, salvo dare credito con sgomento alla teoria di Petra su Manuel e Jana quando leggerà un verso nel quale si parlerà apertamente di lei.

Maria spiegherà infatti che la marchesa, madre del ragazzo che voleva, è stata ricoverata per un certo periodo in un sanatorio. Fatto realmente accaduto che farà unire a Cruz tutti i tasselli del puzzle. E che la spingerà a reagire…

La Promessa, trame: Jana e Manuel sul punto di sposarsi

La scoperta di Cruz avverrà a pochissime ore dal matrimonio in gran segreto di Jana e Manuel, del quale saranno a conoscenza soltanto Maria Fernandez e Curro de la Mata (Xavi Lock), in quanto fratello di entrambi gli sposi. I due avranno infatti programmato di dirsi il loro sì, il mattino successivo, in una chiesetta non molto lontana dal marchesato, grazie ad un prete che però non conosce la vera identità di Manuel.

Gli innamorati riusciranno davvero a sposarsi oppure Cruz ci metterà lo zampino? Seguici su Instagram.