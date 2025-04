La Promessa: Margarita rompe con Ignacio! Ecco perché | Anticipazioni

Margarita de Lujan (Cristina Fernandez) sta per raggiungere un’amara consapevolezza nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La donna capirà infatti di essere stata usata da Ignacio de Ayala (Miquel García Borda) per i suoi sporchi fini e non esiterà a chiudere con lui. Ma come reagirà il conte?

La Promessa, news: Ignacio è sempre più nervoso

La storyline partirà nel momento in cui Ignacio si mostrerà sempre più nervoso perché, nonostante i suoi sforzi, Margarita non avrà ancora fissato una data certa per il loro matrimonio. A quel punto, il Conte di Ayala finirà per prendersela per qualsiasi tipo di sciocchezza, ma la vedova Lujan tenterà di minimizzare il tutto, almeno fino a quando Catalina (Carmen Asecas) non deciderà di parlarle.

Entrando nel vivo della questione, Catalina chiederà infatti alla zia se abbia mai pensato che Ignacio potrà disporre di tutti i suoi beni, una volta celebrate le nozze, compreso il 25% de La Promessa che possiede. Parole che generanno più di una perplessità in Margarita, soprattutto quando Martina (Amparo Pinero) la metterà al corrente di un particolare che ancora non conosceva.

La Promessa, trame: Ayala minaccia nuovamente Martina

Ayala cadrà infatti un un grosso errore: si convincerà del fatto che Margarita stia indietreggiando sul loro matrimonio, posticipando in continuazione la data, soltanto perché Martina sta ancora tramando contro di lui. Per questo, in un impeto di collera, l’uomo finirà per minacciare nuovamente Martina e sottolineerà che potrebbe farle seriamente del male, qualora lo volesse.

Inizialmente, per evitare di inasprire ancora di più la situazione, Martina sceglierà di non parlare a Margarita delle nuove minacce di Ayala, ma poi vuoterà il sacco. A quel punto, dato che pure Petra Arcos (Marga Martínez) la metterà in guardia sul conto del fidanzato, a Margarita non resterà altra scelta da fare se non quella di interrompere, seduta stante, il rapporto con Ignacio…

La Promessa, spoiler: Margarita rompe con Ignacio ma…

Rottura che Ignacio prenderà malissimo, tant’è che mostrerà per la prima volta il suo vero volto con Margarita e le intimerà di ritornare sui suoi passi se non vuole che succeda qualcosa di brutto a Martina. Minaccia che fortunatamente non farà ritornare sui suoi passi la donna, decisa più che mai a fare uscire il Conte di Ayala dalla sua vita.

Una delusione, quella del fidanzamento finito male con Ayala, che porterà Margarita ad una drastica decisione, della quale vi parleremo molto presto e che verrà presa soprattutto per proteggere Martina… Seguici su Instagram.