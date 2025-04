La Promessa: Pelayo vuole davvero occuparsi del bimbo di Catalina? | Anticipazioni

Le perplessità di Pelayo Gómez de la Serna (Michel Tejerina) sulla gravidanza della fidanzata Catalina (Carmen Asecas) continueranno ad essere al centro della scena nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Non a caso, il conte di Anil farà una confessione particolare al maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria)…

La Promessa, news: Pelayo fa sapere a tutti che Catalina è incinta

Come abbiamo anticipato in precedenza, Catalina farà sapere a Pelayo che il padre del bambino che aspetta è il contadino Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami). Nonostante ciò, la ragazza considererà però definitivamente chiusa la sua storia con il giovane, tant’è che chiederà a Pelayo di crescere il bambino insieme a lei come se fosse suo.

Sconvolto dalla richiesta, Pelayo cercherà dapprima di convincere Catalina a mettersi in contatto con Adriano, ma dovrà rivedere la sua posizione appena scoprirà che l’uomo ha ormai lasciato da diverse settimane il marchesato di Lujan.

A quel punto, dato che il fidanzato non sarà in grado di darle una risposta in merito alla gravidanza, Catalina deciderà di lasciar libero Pelayo e gli dirà di lasciare La Promessa. Tale ultimatum spiazzerà però Gomez de la Serna, che, ubriaco, finirà per rivelare a tutta la famiglia Lujan che Catalina è in dolce attesa! Un vero e proprio colpo di testa da parte di Pelayo, che sembrerà portare però ad un lieto fine…

La Promessa, trame: Catalina e Pelayo presto sposi?

Il giorno successivo all’annuncio choc, il Conte farà infatti sapere a Catalina che intende fare da padre al bambino che aspetta.

E così, durante un confronto con Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) durante il quale fingerà di essere il padre del bimbo, Pelayo si impegnerà a sposare Catalina il prima possibile, al fine di evitare che venga fuori la notizia del bambino concepito al di fuori del talamo coniugale. Insomma, a La Promessa sì inizierà a preparare un vero e proprio matrimonio riparatore, ma tutto andrà davvero liscio?

La Promessa, news: Pelayo vuole davvero prendersi cura del bambino di Catalina?

In realtà, vi possiamo dire sin da ora che Pelayo non sarà per niente convinto della decisione presa. Durante un momento di confidenza, Gomez de la Serna rivelerà a Ricardo che ha ancora dei dubbi sulle sue nozze poiché, in cuor suo, non ha ancora compreso se riuscirà mai ad accettare e crescere il figlio di Catalina come se fosse suo.

Tutto lascerà dunque pensare che Pelayo si sia impegnato a contrarre matrimonio con Catalina soltanto perché si è pentito della rivelazione sulla sua gravidanza. Presupposti non proprio felici, che la Lujan continuerà ad ignorare.

Inconsapevole dei dubbi del fidanzato, Catalina si mostrerà dunque al settimo cielo con Simona (Carmen Flores Sandoval) e organizzerà addirittura una piccola agape con la servitù per comunicare che entro pochi mesi diventerà madre. Tale iniziativa, però, non farà che accrescere i dubbi di Pelayo, sopratutto quando Cruz e Alonso sottolineeranno che forse lui e la fidanzata dovrebbero evitare di esporsi così tanto su una gravidanza indesiderata… Seguici su Instagram.