La promessa, trama 24 aprile: Catalina torna con Pelayo, Alonso ne è furioso!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 24 aprile 2025

Cruz è furiosa con suo marito e gli dice che il loro matrimonio sarà solo una facciata, ma tra loro è finita. Quando Alonso le chiede il motivo, lei si rifiuta di rispondere. Salvador informa Maria di aver ricevuto un’offerta di lavoro come primo valletto, ma non ha ancora deciso poiché ciò comporterebbe lasciare La Promessa. Petra, sconvolta dopo aver saputo che Teresa si è sposata, si sfoga con Santos. Martina partecipa a una merenda organizzata dalla duchessa de Cerezuelos; dice di essersi divertita ma poi confida a Maria che è successo qualcosa di terribile.

Manuel e Romulo decidono che, per il momento, è meglio che Pia resti nella casa di Ramona per evitare passi falsi che potrebbero portare Gregorio a trovarla. Dopo il mancato appuntamento con sua madre, Manuel la invita a teatro come gesto di riconciliazione. La madre di Vera torna a La Promessa per parlare con sua figlia. Catalina rientra a palazzo, ma è accompagnata da Pelayo e suo padre ne è furioso!