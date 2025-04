Tempesta d’amore: Alexandra si mostra sfregiata in pubblico e perde la testa! | Anticipazioni italiane

Un nuovo durissimo colpo è in arrivo per Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Proprio quando sembrava finalmente sulla via del miglioramento, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella avvocatessa avrà infatti un’inaspettata ricaduta… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra si apre con Markus

Fino a qualche giorno fa Alexandra aveva la vita perfetta: bella, ricca, di successo e felicemente fidanzata. Uno sfortunato incidente, però, ha cambiato tutto! Rimasta gravemente ustionata in seguito ad un diverbio in cucina con Greta (Laura Osswald), la Schwarzbach è infatti scivolata in una profonda depressione che l’ha portata ad allontanarsi da tutto e tutti… Christoph (Dieter Bach) compreso!

Se Saalfeld non sembrerà riuscire a far breccia nella corazza della sua amata, Markus (Timo Ben Schöfer) sembrerà invece avere maggior successo, tanto che la donna inizierà ad aprirsi con lui e a ritrovare la speranza. Ma il peggio sarà davvero passato?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra ha un attacco di panico

Sarà in queste circostanze che al Fürstenhof arriverà un importante ospite: il ricchissimo ed eccentrico Steven Cross (David Tobias Schneider). Un evento che richiederà inevitabilmente un’accoglienza da parte di tutti i proprietari dell’hotel…

Benché inizialmente timorosa all’idea di mostrarsi in pubblico, alla fine Alexandra si lascerà convincere da Markus e Christoph a superare le proprie paure e partecipare ad una cena di rappresentanza con l’americano. Purtroppo, però, le cose non andranno come sperato…

Nonostante un inizio promettente, un piccolo incidente porterà la donna a mostrare involontariamente la sua cicatrice, con risultati disastrosi: sopraffatta dal panico, la Schwarzbach inizierà a soffrire di allucinazioni che la porteranno a fuggire disperata! E a quel punto la situazione precipiterà…