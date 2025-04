Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 17 aprile 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 17 aprile 2025

Vincent si sente ferito nel vedere Ana e Philipp che si baciano. Alexandra informa Christoph del suo desiderio di vendere le sue quote e rinunciare al ruolo di amministratrice. Yvonne ed Erik chiamano Josie per comunicarle che intendono sposarsi. Philip rivela ad Ana che la considera solo un’amica. Theo ha ideato un nuovo metodo per non dimenticare le cose: annota i suoi compiti su un taccuino usando colori diversi.

Markus ha intenzione di proporre Philipp come nuovo direttore amministrativo ai soci. Greta assisterà Yvonne nella scelta dell’abito da sposa. Scoppia un nuovo conflitto tra Markus e Noah, che accusa il padre di non essergli mai stato accanto… Seguici su Instagram.