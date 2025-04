Tempesta d’amore, anticipazioni dal 28 aprile al 2 maggio 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio 2025

L’eccentrico miliardario Steven Cross ha un piano folle: vuole comprare il Fürstenhof con l’idea di demolirlo e poi ricostruirlo nella Silicon Valley!

Julian perde la patente a causa dell’incidente da lui causato alcune settimane prima, ritrovandosi così disoccupato. Christoph cerca un modo per aiutare lo sfortunato chauffeur…

Ana è spiazzata dalla dichiarazione d’amore di Vincent e prova a salvare l’amicizia con quest’ultimo.

Saalfeld e Schwarzbach rifiutano con sdegno la proposta di Steven Cross. Markus, però, finisce per ripensarci…

Wilma è determinata a far avvicinare Ana a Vincent, in quanto ritiene quest’ultimo un compagno ideale per la ragazza.

A causa di un malinteso, Michael e Nicole si trovano di fronte ad una decisione importante…

Markus e Philipp trovano finalmente le opere del pittore Anton Hagen. Per poter monetizzare la loro scoperta, però, hanno bisogno dell’aiuto del miliardario Steven Cross…

Noah – a pezzi per la crisi con Greta – trova supporto in Markus, a cui si rende conto di essere più simile di quanto pensasse.

Alexandra prova a ritrovare l’intimità con Christoph. Il tentativo, però, non si conclude come sperato…

Ana chiede a Wilma di non immischiarsi nella sua vita privata e continua a sognare Philipp…

Katja attende con impazienza il ballo in maschera, per parteciparvi insieme a Markus. Quest’ultimo, però, finisce per deluderla…

Noah tenta il tutto per tutto pur di salvare la sua relazione con Greta. Ci riuscirà?

Durante il ballo in maschera del Fürstenhof, uno scambio di persona porta Ana a baciare Vincent…