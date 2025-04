Tempesta d’amore, anticipazioni DOPPIA puntata 21 aprile 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 21 aprile 2025

Eccezionalmente, il giorno di Pasquetta Rete 4 manderà in onda una doppia puntata della soap tedesca, sempre con inizio alle 9,45. Ecco cosa vedremo.

Ana accetta di lavorare come assistente personale di Wilma con un contratto vantaggioso, garantendosi così la possibilità di far curare il suo amato cavallo, Apollo. Nel frattempo, Greta decide di partecipare a un famoso programma di cucina, rinunciando a un concerto con Noah. Noah, furioso, la lascia e si dirige a Colonia per incontrare la Baum. Theo riesce a sviluppare un’app che lo aiuta a concentrarsi meglio. Philipp scopre delle vecchie mappe dell’hotel e, insieme a Markus, forse hanno individuato dove sono nascosti i quadri di Hagen. Wilma accusa il nipote di essere un cacciatore di eredità, e Ana ascolta tutto da dietro la porta.

Wilma tenta di mettere in guardia Ana su Philipp, lasciandola dubbiosa su chi credere. Greta riscuote grande successo partecipando a una trasmissione culinaria televisiva. Katja propone un'idea per un evento da organizzare al Fürstenhof. Noah si reca a Colonia per discutere di affari con Verena Baum, ma le cose prendono una piega inaspettata….