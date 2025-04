Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 15 aprile 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 15 aprile 2025

Vincent rivela a Noah che Markus ha avuto una relazione con la sua segretaria, Jacky Ritter, e che lui è il frutto di quella storia. In un primo momento Noah non gli crede, ma in seguito interroga Alexandra sulla donna e si rende conto che è tutto vero. Markus cerca di comprendere il motivo per cui Vincent lo ha accusato di volerlo eliminare, ma il ragazzo gli risponde che probabilmente era confuso a causa del colpo ricevuto.

Alexandra affronta Christoph dicendogli che sa quanto lui la disprezzi, gli chiede di tornare a dormire nella sua stanza e lo informa che dovrà trovare un nuovo direttore amministrativo. Noah, infine, dice a Vincent che sono fratelli e che fa parte della famiglia, poi lo abbraccia. Vincent inizialmente è esitante, ma infine ricambia l'abbraccio…