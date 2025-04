Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 18 aprile 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 18 aprile 2025

Markus scopre da Noah che il veterinario Vincent Ritter è suo figlio e gli chiede di mantenere il segreto. I soci decidono di assumere Philipp come sostituto di Alexandra. Ana viene accettata all’università di Monaco. Vincent diagnostica ad Apollo il morbo di Schebeck, il che significa che il cavallo dovrà essere trasferito in un rifugio per animali.

Yvonne rinuncia a una cerimonia elaborata, desiderando invece celebrare semplicemente il suo amore con Erik. Theo inizia a sviluppare un'app per aiutarlo a ricordare gli impegni e gestire meglio il suo tempo. Wilma offre ad Ana il ruolo di assistente personale…