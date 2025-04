Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 28 aprile 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 28 aprile 2025

Dopo aver scoperto il tradimento di Noah con Verena, Greta prende la difficile decisione di terminare la loro relazione dopo una lunga giornata di riflessioni. Christoph è preoccupato per Alexandra e considera di mandarla da uno specialista, mentre Yvonne gli suggerisce di starle vicino senza stressarla.

Julian, privo di patente, è intenzionato a dimettersi. Christoph cerca di convincerlo a restare e si impegna ad aiutarlo a trovare una nuova occupazione. Il ballo in maschera al Fürstenhof avrà come tema Sogno di una notte di mezza estate. Wilma invita Ana a partecipare e lei si occuperà dei costumi dell’evento.

Sentendosi ferita dal rifiuto di Markus, Katja decide di partire da sola per un'escursione; Markus, però, la raggiunge e i due vivono momenti di passione in una baita. Vincent continua a prendersi cura del cavallo Apollo, con l'aiuto di Ana. Durante il sonno, Ana pronuncia "ti amo" pensando a Philipp, ma Vincent fraintende, credendo che quelle parole siano per lui, e le risponde emozionato proprio mentre Ana si sveglia…