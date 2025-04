Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 29 aprile 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 29 aprile 2025

Dopo che Vincent ha rivelato i suoi sentimenti per Ana, lei è preoccupata di compromettere la loro amicizia e glielo esprime; tuttavia, Vincent la tranquillizza. Intanto, Christoph propone a Julian un’opportunità di lavoro come skipper su uno yacht presso uno dei suoi hotel sulla Costa del Sol, proposta che il ragazzo accoglie con entusiasmo. Prima di partire, saluta Greta e Noah.

Steven Cross fa un'offerta a Christoph, Werner e Markus per acquistare il Fürstenhof, con l'obiettivo di smantellarlo e ricostruirlo nella Silicon Valley, ma la sua proposta incontra opposizione da parte di tutti. Successivamente, Markus trova in una delle stanze dell'hotel la parete dietro cui si cela l'affresco di Anton Hagen. Decide quindi di vendere il Fürstenhof, ritenendo che sia l'unico modo per recuperare l'opera senza coinvolgere gli altri…