Tempesta d’amore: Erik, la toccante prova d’amore per il matrimonio con Yvonne | Anticipazioni italiane

Continueranno a regalarci grandi emozioni Yvonne Klee (Tanja Lanäus) e Erik Vogt (Sven Waasner)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questa amatissima coppia sarà infatti ancora una volta protagonista di momenti indimenticabili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne e Erik decidono di sposarsi

Tra le coppie più amate di Tempesta d’amore c’è senza dubbio quella formata da Erik Vogt e Yvonne Klee. Ritrovatisi a vent’anni di distanza da un fugace incontro passionale, questi due personaggi si sono innamorati, trovando l’uno nell’altro il compagno per la vita.

Non c’è dunque da stupirsi se – quando Yvonne si è finalmente ripresa dalle pesantissime cure che ha dovuto affrontare per il tumore che l’ha colpita – i due fidanzati hanno deciso di sposarsi. E le sorprese romantiche non sono ancora finite…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik vuole prendere il cognome di Yvonne

Al settimo cielo per la felicità, ormai da qualche giorno i due promessi sposini si sono lanciati nei preparativi delle loro attesissime nozze. Fiori e ricevimento, però, non saranno l’unica cosa che dovranno organizzare! Come da tradizione tedesca, Erik e Yvonne dovranno infatti decidere quale cognome mantenere dopo il matrimonio. E sarà qui che l’uomo darà alla sua amata un’incredibile prova d’amore…

Nonostante solitamente sia la sposa ad assumere il cognome del marito, Erik comunicherà ad un’incredula Yvonne di aver deciso di rinunciare a chiamarsi Vogt per poter diventare “Erik Klee”! Un gesto d’amore non solo nei confronti della compagna, ma anche in quelli di Josie (Lena Conzendorf), la figlia di Yvonne recentemente adottata da Erik.

Per questa bellissima coppia sarà dunque in arrivo un meritatissimo happy end? Per ora vi anticipiamo che un evento imprevisto metterà tutto in pericolo…