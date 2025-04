Tempesta d’amore: Noah tradisce Greta! Ecco con chi… | Anticipazioni italiane

Un inaspettato colpo di scena sta per mettere drammaticamente in crisi una delle coppie apparentemente più solide del momento. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la relazione tra Greta Bergmann (Laura Osswald) e Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) rischierà infatti di andare in frantumi a causa di un clamoroso tradimento… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Greta delude Noah

Innamoratisi e diventati una coppia nonostante la differenza di età e le difficoltà poste dal legame lavorativo tra la cuoca e gli Schwarzbach, Greta e Noah sono ormai da tempo una coppia in apparenza molto solida, tanto che nulla è riuscito ad incrinarne l’unione… almeno fino ad ora!

Tutto cambierà quando il giovane Schwarzbach si troverà a dover fare una scelta difficile: trasferirsi a Colonia per lavoro mettendo in pericolo la sua relazione oppure rinunciare alla carriera dei suoi sogni per seguire il cuore.

Ebbene, se in molti si sarebbero trovati in difficoltà, Noah non avrà dubbi nel mettere al primo posto la donna che ama, rinunciando così all’allettando offerta lavorativa di Verena Baum (Laura Rauch). Peccato solo che Greta non ripagherà il suo sacrificio… anzi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah rinuncia al lavoro per Greta

Alla prima occasione, la Bergmann non esiterà infatti a sacrificare il compagno per dare la precedenza alla sua carriera. E, inutile dirlo, lui non la prenderà bene!

Furioso, Noah lascerà dunque il Fürstenhof e volerà a Colonia con l’intenzione di accettare l’offerta di Verena. L’incontro con quest’ultima, però, avrà un epilogo inaspettato… concludendosi con una notte di passione!

Sconvolto dal suo stesso comportamento, il giovane Schwarzbach fuggirà dunque da un amico, incapace di guardare la fidanzata negli occhi. Ben presto, però, gli sarà chiaro di dover affrontare le conseguenze delle proprie azioni. E a quel punto tutto cambierà…