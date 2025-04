The Family anticipazioni: Aslan e Devin sempre più distanti, ecco perché

La crisi matrimoniale tra Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) e Devin Akın (Serenay Sarıkaya) non accennerà a placarsi nel corso delle prossime puntate di The Family. Ad innescare ancora di più la miccia saranno infatti le malefatte che Hülya Soykan (Nur Sürer) porterà avanti ai danni della figlia Leyla Soykan (Canan Ergüder), rinchiusa in carcere per l’omicidio del marito Tolga Sayıcı (Mert Denizmen), in realtà compiuto da Cihan (Nejat İşler)…

The Family, news: cresce lo scontro tra Hülya e Devin

Hülya farà di tutto per trattenere la figlia in carcere poiché vorrà ottenere la custodia esclusiva dei nipotini Kaya e Zeynep. Tuttavia, Devin non spianerà la strada alla suocera. Memore del fatto che Leyla le ha chiesto di proteggere i figli ed evitare che cadano sotto il giogo della madre, Devin si impegnerà per allontanare i bambini il più possibile dall’influenza di Hülya.

Scontrandosi anche con Aslan, che invece vorrà tenere unita la sua famiglia sotto lo stesso tetto nonostante i contrasti, Devin porterà a vivere Kaya e Zeynep nella sua casa. Ovviamente, la Akin non avrà però nessun tipo di potere legale sui piccoli, dato che la legge ribadirà che finché Leyla starà in carcere devono stare con un parente di sangue…

The Family, trame: Hülya riesce a riprendersi i bambini ma…

Inizialmente, pur di arginare il problema, Devin si avvarrà dell’aiuto di Nedret Soykan (Ayda Aksel), la zia di Aslan appena ritornata da Istanbul con il chiaro obiettivo di vendicarsi di Hülya. Sfruttando il legame di sangue con Kaya e Zeynep, Nedret eviterà che la polizia porti via i bambini dalla casa di Devin, ma tutto ciò non basterà.

Possiamo infatti anticiparvi che, alla fine, a “togliere” i bambini a Devin sarà proprio Aslan, certo del fatto che i Soykan debbano restare uniti in un momento così difficile, nonostante i contrasti. Un modo di fare, quello di Aslan, che scatenerà l’ira di Devin, la quale a quel punto deciderà di dichiarare guerra non soltanto a Hülya ma persino al marito…

The Family, spoiler: Aslan e Devin sempre più distanti; ecco perché

Possiamo anticiparvi che, grazie ad una lettera scritta da Leyla in carcere, Devin metterà al corrente la stampa del fatto che Hülya ha mosso le sue conoscenze per trattenere la figlia in prigione. Devin dovrà però fare i conti anche con un grosso imprevisto: Nedret parlerà con i giornalisti e dirà espressamente che Hülya è stata la mandante di diversi omicidi commessi dal defunto fratello Yusuf. Come se non bastasse, Nedret aggiungerà che è stata Hülya ad ordinare lo sparo ai danni di Cihan di qualche mese prima.

Senza avvisare Devin della sua mossa, Nedret spingerà dunque gli inquirenti ad indagare sul conto di Hülya, che verrà chiamata d’urgenza in commissariato per chiarire la sua posizione. Insomma, il piano finirà per ritorcersi contro la stessa Devin, dato che Aslan se la prenderà anche con lei per le parole pronunciate dalla zia. Circostanza che complicherà la crisi, già abbastanza duratura, tra Aslan e Devin… Seguici su Instagram.