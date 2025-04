The Family anticipazioni: Aslan incendia villa Soykan, ecco perché

Nuovo scatto d’ira e di delusione da parte di Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) nelle prossime puntate di The Family. Arrabbiato per un terribile piano ordito dalla madre Hülya (Nur Sürer), l’uomo finirà infatti per incendiare l’intera villa Soykan. Cerchiamo dunque di capire per quale ragione si arriverà a questa “cocente” svolta…

The Family, news: Leyla in carcere

Tutto partirà quando Leyla Soykan (Canan Ergüder) verrà arrestata per l’omicidio del marito Tolga Sayıcı (Mert Denizmen), in realtà compiuto da Cihan (Nejat İşler) per dimostrare a İlyas (Musa Uzunlar) e Serap Koruzade (Selin Şekerci) che possono fidarsi di lui.

Da un lato Aslan crederà fin da subito all’innocenza della sorella e utilizzerà tutti i mezzi che ha a disposizione pur di scagionarla. Dall’altro Hülya cercherà invece di approfittarsi della situazione venutasi a creare per ottenere la custodia dei nipoti Kaya e Zeynep. Proposito che Devin Akın (Serenay Sarıkaya) non le renderà tanto facile, nonostante la decisione presa di divorziare da Aslan.

Accogliendo la richiesta disperata di Leyla, ormai rinchiusa in carcere, la psicologa accetterà infatti di stabilirsi a villa Soykan finché la “cognata” non verrà liberata; ciò per stare vicina a Kaya e Zeynep e impedire a Hülya di plasmarli a sua immagine e somiglianza.

The Family, trame: Aslan trova il modo di scagionare Leyla ma…

Aslan troverà così un diversivo per scagionare Leyla e conterà sull’aiuto dei suoi tre scagnozzi, Turgut (Abdurrahman Yunusoğlu), Iskender (Ali Savaşçı) ed Ekrem (Umutcan Ütebay). Possiamo infatti anticiparvi che Aslan costringerà un uomo, già colpevole di altri omicidi, a prendersi la colpa della morte di Tolga.

Grazie a questo escamotage, Leyla verrà di fatto scagionata, tant’è che l’avvocato Cagri (Aybars Kuday) comunicherà ad Aslan che la sorella uscirà di prigione il giorno successivo… giusto il tempo per consentire a Hülya di fare una contromossa!

In cambio di denaro, la signora Soykan chiederà infatti ad una compagna di cella di Leyla di simulare un’aggressione. L’obiettivo della matriarca sarà infatti quello di lasciare la consanguinea in prigione. Qualcosa andrà però storto…

The Family, spoiler: Aslan incendia villa Soykan!

A pochi minuti dalla scarcerazione, la detenuta si infliggerà da sola una pugnalata nel basso ventre; dopo ciò accuserà Leyla di quello che le è appena capitato, come richiesto proprio da Hülya. Fatto sta che, nel giro di qualche minuto, le condizioni di salute della detenuta peggioreranno, tant’è che rischierà di morire, e Leyla ovviamente resterà in carcere.

Un vero e proprio successo per Hülya? In realtà no: grazie a Serap, Devin entrerà in possesso del video in grado di dimostrare che la donna è stata assoldata proprio dalla signora Soykan, particolare che farà andare su tutte le furie Aslan!

In cerca di vendetta, il nostro protagonista si precipiterà da Hülya e, senza pensare alle conseguenze, brucerà villa Soykan. Un vero e proprio atto di forza da parte di Aslan: col suo gesto, l’uomo raderà infatti al suolo una proprietà che ha innescato soltanto dei traumi a lui, Leyla e Cihan a causa delle decisioni scellerate della madre.

Tutto ciò, peraltro, segnerà un prima e un dopo nel rapporto controverso tra Aslan e Hülya, ormai sempre più ai ferri corti. Seguici su Instagram.