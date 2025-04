The Family anticipazioni: Ibrahim in fin di vita! Ecco come accadrà

Se c’è una cosa che Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) proprio non sopporta è il tradimento. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di The Family, il nostro protagonista se la prenderà con lo zio İbrahim Soykan (Levent Ülgen) e non farà nulla per salvargli la vita nel momento in cui Serap Koruzade (Selin Şekerci) agirà contro di lui…

The Family, news: İbrahim e l’aiuto a Hülya

Come abbiamo già anticipato, la trama si svilupperà quando Hülya Soykan (Nur Sürer) cercherà di ottenere la custodia di Zeynep e Kaya, togliendola alla figlia Leyla (Canan Ergüder), che sarà ingiustamente incarcerata. Anche se stata scagionata per l’omicidio del marito Tolga Sayıcı (Mert Denizmen), la giovane Soykan sarà stata infatti accusata di aver aggredito una compagna di cella, un’azione in realtà orchestrata da Hülya.

Per ottenere la custodia dei nipotini, accuditi da Devin Akın (Serenay Sarıkaya), Hülya chiederà aiuto a İbrahim per drogare Leyla in carcere e farla passare per incapace di occuparsi dei figli. Ma Aslan scoprirà presto l’inganno e si infurierà.

The Family, spoiler: İbrahim in fin di vita

Eh sì. Dopo aver scoperto che İbrahim ha aiutato Hülya a incastrare Leyla, Aslan si arrabbierà ancora di più quando i suoi uomini gli riveleranno che lo zio ha anche accettato dei soldi da Cihan (Nejat İşler), ora alleato del nemico İlyas Koruzade (Musa Uzunlar) e di sua figlia Serap.

Approfittando dell’arrivo in città della zia Nedret (Ayda Aksel) e del cugino Bedri (Alper Çankaya), Aslan organizzerà una cena di famiglia, invitando anche İbrahim. Durante la serata, dopo un discorso del nipote su tradimento e rispetto, il Soykan Senior si farà un’iniezione di insulina. Tuttavia, il farmaco sarà stato manomesso e, in seguito ad una crisi respiratoria, lo zio finirà in coma diabetico.

The Family, trame: qual è il segreto tra İbrahim e Serap?

L’azione di Aslan genererà diverse tensioni nella famiglia Soykan. Da tempo segretamente legata a İbrahim, Hülya non riuscirà a capacitarsi del gesto del figlio. Quest’ultimo non sarà però il vero colpevole dell’avvelenamento del parente, come invece sembrerà. A sabotare l’insulina sarà stata Serap, mentre Aslan avrà preferito non fare nulla per salvare la vita di İbrahim una volta scoperto tutto.

Ma per quale motivo la giovane avvocatessa ce l’ha così tanto con İbrahim al punto tale da tentare di ucciderlo? Occhio a diversi flashback appartenenti al passato di Serap, visto che apparirà sempre più chiaro che, in passato, İbrahim potrebbe averla molestata…

Un particolare che ovviamente Aslan ignorerà quando porrà a Serap una condizione: dopo essersi munito di una fotografia della Koruzade intenta a scambiare le siringhe, Aslan chiederà a Serap di fare il possibile per fare uscire Leyla dal carcere se non vuole che l’accusi del tentato omicidio dello zio. Ma Serap si piegherà davvero al ricatto? Seguici su Instagram.