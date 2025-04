The Family: Bedri comincia ad interessarsi a Yağmur | Anticipazioni

Con l’arrivo a Istanbul di Nedret Soykan (Ayda Aksel), la zia di Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) nemica di Hülya (Nur Sürer), i telespettatori di The Family dovranno familiarizzare anche con il volto di Bedri Soykan (Alper Çankaya), il figlio della donna. Il ragazzo svilupperà sin da subito un’attrazione per Yağmur (Yüsra Geyik), la sorella di Devin (Serenay Sarıkaya)…

The Family, news: Bedri e il rapporto conflittuale con Aslan

Dato che sarà diventata socia di Aslan nella gestione del molo turistico, Nedret chiederà a Bedri di fare le sue veci nello stesso. Tuttavia, Aslan non ne vorrà proprio sapere di rapportarsi con il cugino, per niente avvezzo agli affari e convinto che i clienti si debbano conquistare attraverso il divertimento e soprattutto con la presenza di escort pronte ad assecondare tutti i loro desideri.

Per questo, in più di un’occasione, Aslan metterà Bedri di fronte al fatto compiuto riguardo alla conclusione di alcuni affari. Particolare che farà indispettire lo stesso Bedri, anche se Nedret lo inviterà a non inasprire ancora di più il suo rapporto con il parente. E così, dato che passerà le sue giornate al molo turistico senza fare niente, Bedri finirà per fare la conoscenza di Yağmur…

The Family, spoiler: Bedri interessato a Yağmur

In tal senso, possiamo anticiparvi che inizialmente Yağmur non asseconderà le evidenti avance di Bedri, che considererà un vero e proprio spaccone. La sorella di Devin non sarà infatti ancora riuscita a gettarsi del tutto alle spalle la relazione con Ekrem (Umutcan Ütebay) e, per questo, non vorrà farsi coinvolgere in una nuova frequentazione.

A smuovere la situazione ci penserà però una foto social: convinto erroneamente che Yağmur sia ormai fidanzata con un tale Burak, Ekrem si fidanzerà ufficialmente con Elif (Zeynep Yüce), una donna scelta dalla sua mamma. Quando apprenderà da una fotografia del fidanzamento del suo ex, Yagmur si lascerà quindi sopraffare dai suoi sentimenti e si tratterrà a parlare per un po’ con Bedri, il quale capirà subito perché la ragazza è a pezzi…

The Family, trame: chi è il padre di Bedri?

In ogni caso, col trascorrere delle puntate, i telespettatori cominceranno anche ad intuire qualcosa di estremamente importante: da alcuni flashback ambientati nel passato, sarà chiaro che Nedret in passato ha avuto una relazione con İlyas Koruzade (Musa Uzunlar), il nemico numero uno dei Soykan.

Non a caso, Nedret si preoccuperà tanto quando İlyas cercherà di avvicinarsi a Bedri. Senza esitare, la Soykan si presenterà da lui e gli intimerà di stare lontano dal figlio. Una prima interazione, quella tra i due personaggi, che porterà i telespettatori a pensare che İlyas sia il padre di Bedri…